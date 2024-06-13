بداح العنزي



أكدت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون البلدية د.نورة المشعان حرصها على الاستعجال في طرح مزايدات الإعلانات بناء على القرار الوزاري رقم 599/2023، وذلك لمعالجة التلوث البصري والمظاهر السلبية الناتجة عن عشوائية الإعلانات في الشوارع.



وقالت المشعان في تصريح صحافي إن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الوزارة لتحسين الشكل العام للشارع الكويتي وضمان التزام الإعلانات بالمعايير المحددة التي ستنعكس إيجابا على المظهر العام للشوارع وتقليل التشويش البصري الذي يمكن أن يؤثر على جودة الحياة اليومية للمواطنين والمقيمين.



وأشارت إلى ضرورة تحمل المسؤولية واتخاذ خطوات فعالة نحو تطوير شوارع الكويت وإدارة المساحات الإعلانية بصورة تحقق التوازن بين الاحتياجات التجارية والجمالية للمناطق.



وأضافت أن طرح مزايدات الإعلانات بشكل منظم ومدروس يمكن أن يسهم بشكل كبير في ترشيد استخدام المساحات الإعلانية في الشوارع والمناطق السكنية، وأيضا من الممكن أن يقلل من التلوث البصري الناتج عن كثرة الإعلانات والتي قد تكون غير مرتبطة ببعضها أو موزعة بشكل يخدم الشكل الجمالي.



وذكرت أنه من خلال تنظيم هذه العملية، يمكن إعطاء الأولوية للإعلانات التي تتسم بالجودة والفاعلية والتناسق مع المظهر العام للمنطقة، مع التقليل من الإشغال الزائد للمساحات الإعلانية، كما طالبت بضرورة إنشاء آلية لمراقبة الالتزام باللوائح وتطبيق العقوبات على المخالفين، بالإضافة إلى وضع قيود على محتوى الإعلانات لضمان أنها لا تنتهك القيم العامة أو تحتوي على رسائل مضللة، في الوقت نفسه يمكن للمزايدات أن تكون وسيلة للحكومة لتحقيق إيرادات يمكن استثمارها في تحسين المرافق العامة للدولة والخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين. وأوضحت الوزيرة المشعان أن من أبرز التعديلات في لائحة الإعلانات الجديدة هي إلغاء جميع اللوحات الإعلانية لأعمدة الإنارة، وإلغاء جميع اللوحات الإعلانية قياس 120سم × 180 سم، بالإضافة إلى زيادة المسافات للوحات الإعلانية قياس 3×4 من 50م إلى 100م بين اللوحة والأخرى.