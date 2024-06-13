أسامة أبوالسعود



أعلن رئيس المحكمة الكلية المستشار عبداللطيف الثنيان استمرار فتح جميع دوائر المحكمة بكامل طاقتها خلال شهر يوليو.



وأضاف المستشــــار عبداللطيف الثنيان، في كلمة خلال انعقاد الجمعية العامة بمناسبة قرب نهاية العام القضائي، أن قضاة المحكمة الكلية دائما ما كانوا على مستوى المسؤولية يعرفون خطورة عملهم وأهمية دورهم في تطبيق القانون وإنجاز القضايا على النحو الذي يحقق العدالة بين المتقاضين.



وتابع: ومما لا شك فيه فإن الحاجة إلى قليل من الراحة قد باتت مستحقة والاستجابة لرغباتكم بشأن شهر الاجازة أو العمل والاستبدال قد أمست واجبة حتى تنعموا بقسط ولو قليلا من الراحة تعودون بعده لمواصلة الرسالة بكل همة ونشاط مع مطلع العام القضائي الجديد بإذن الله.



‏واستطرد المستشار الثنيان: أما العمل خلال شهر أغسطس فقد اقتصر على بعض الدوائر الإدارية وعدد من الدوائر المستعجلة ودوائر محكمة الأسرة لنظر القضايا ذات الطبيعة العاجلة أو المستعجلة، وكذلك بعض الدوائر الجزائية لنظر قضايا المحبوسين.



‏واختتم المستشار الثنيان كلمته بالقول: وفي الختام، نتقدم باسمكم لوزارة العدل وللزملاء رئيس وأعضاء المكتب الفني بالشكر الجزيل وكذلك لمدير إدارة الكتاب المحكمة الكلية ومدير إدارة كتاب محكمة الأسرة وجميع منتسبي المحكمة على جهودهم الطيبة، ونتمنى للجميع التوفيق والسداد لكل ما يحقق المصلحة العامة لبلدنا في ظل قيادة صاحب السمو وسمو ولي عهده الأمين.