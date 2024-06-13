أسامة دياب



أقام القائم بالأعمال اللبناني أحمد عرفة مساء أمس الأول «ديوانية السفارة اللبنانية»، والتي تعد الثانية من نوعها التي تستضيفها السفارة هذا العام.



وقال عرفة في تصريح للصحافيين على هامش الفعالية التي حضرها حشد ديبلوماسي عربي وأجنبي لافت وبمشاركة أبناء الجالية اللبنانية وعدد غفير من المواطنين، إضافة إلى رجال دين من كل الطوائف «نتشرف دائما بوجود هذا العدد الكبير من الأحبة والأصدقاء سواء كانوا ديبلوماسيين أو أهلنا الكويتيين واللبنانيين المقيمين على هذه الأرض الطيبة». وأضاف «هذه هي جمعتنا الثانية بما نسميه ديوانية السفارة اللبنانية، والتي سميت بهذا الاسم، تماشيا مع التقاليد الجميلة في المجتمع الكويتي والأصالة المتجذرة في شعب الكويت، والتي تعكس أيضا كرم وطبيعة شعبها المنفتحة، ونحن كلبنانيين لسنا بعيدين عن هذه الأصالة وعن هذا الانفتاح».



وتابع: «أردنا أن نقيم هذا اللقاء المتواضع قبل حلول فصل الصيف، وقبل حلول عيد الأضحى المبارك، والذي نتمنى أن يكون عيدا مباركا على جميع أهلنا في الكويت، كما نتوجه بالمباركة إلى القيادة السامية العليا وإلى الحكومة بأطيب التمنيات».