بعث سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة إلى الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية الصديقة بمناسبة العيد الوطني لبلاده. كما بعث سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة إلى الرئيس فيرديناند روموالديز ماركوس ـ الابن رئيس جمهورية الفلبين الصديقة بمناسبة العيد الوطني لبلاده. وبعث سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء ببرقية تعزية إلى لازالوس تشاكويرا رئيس جمهورية مالاوي الصديقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته له ولشعب مالاوي الصديق بوفاة نائب رئيس جمهورية مالاوي ساولوس كلاوس تشيليما وعدد من المسؤولين إثر حادث تحطم الطائرة التي كانت تقلهم.