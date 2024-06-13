ولي العهد: تغمّد الله الضحايا بواسع رحمته ومغفرته وأسكنهم فسيح جناته

رئيس الوزراء بعث ببرقيات تعازٍ إلى أسر ضحايا الحادث المؤسف ضمنها خالص تعازيه وصادق مواساته

النائب الأول: الحريق كارثة حقيقية وفرق الإزالة ستتعامل مع جميع المخالفات دون إنذارات مسبقة



بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ببرقيات تعاز إلى أسر ضحايا حريق المنقف، ووجه سموه المسؤولين بالمتابعة الفورية للوقوف على أسباب اندلاعه ومحاسبة المسؤولين عن حدوثه حتى لا يتكرر مثل هذا الحادث المؤسف مستقبلا.



كما بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد ببرقيات تعاز لأسر ضحايا حريق المنقف المؤسف، ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته.



كما بعث سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء ببرقيات تعاز لأسر الضحايا، ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته. من جهته، قال النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف إن حريق بناية المنقف كارثة حقيقية، مضيفا أن البلدية وفرق الإزالة ستتعامل اعتبارا من اليوم مع كل المخالفات في جميع العقارات من دون توجيه إنذارات مسبقة.



وكان حريق هائل اندلع فجر أمس في مبنى سكن عمال مكون من 6 أدوار في منطقة المنقف، ما تسبب في وفاة 49 شخصا من جنسيات آسيوية وإصابة العشرات.



3 أسباب لارتفاع الوفيات



قال مدير إدارة تحقيق حوادث الحريق في قوة الإطفاء العام العقيد سيد حسن الموسوي إن أسباب ارتفاع أعداد الوفيات في حريق المنقف ترجع إلى تسكير الواجهات ووجود قواطع من مواد سريعة الاشتعال بين الشقق والغرف، وأيضا إغلاق سطح البناية، وهو ما لم يمكّن أعدادا من الوافدين من الهرب.



ضحايا قفزوا من علوّ



قال مصدر في قوة الإطفاء العام إن عددا كبيرا من الوفيات كان بسبب الاختناق، لافتا إلى أن وافدين ألقيا بنفسيهما من طوابق علوية هربا من النيران، وأن الحريق تمت السيطرة عليه في غضون ١٠ دقائق.



«جناية» وليس «جنحة»



ذكر مدير الإعلام الأمني بوزارة الداخلية العميد ناصر أبوصليب، أنه تم تصنيف حريق عمارة المنقف من حريق جنحة إلى حريق جناية، مؤكدا أنه ستكون هناك إجراءات لاحقة من قبل وزارة الداخلية والجهات الأخرى لضبط المخالفات.