

أحمد الفضلي



أعربت الفنانة واليوتيوبر كوثر البلوشي عن بالغ سعادتها بردود الأفعال الإيجابية التي واكبت أول أعمالها المسرحية والمتمثلة بالمسرحية الاستعراضية «صنع في الكويت» والتي حققت نجاحا كبيرا يعد الأبرز في سلسلة الأعمال المسرحية الاستعراضية التي قدمت في السنوات الأخيرة على مستوى الكويت ودول الخليج.



وأفادت البلوشي بأن نجاح «صنع في الكويت» كأول تجربة مسرحية لها وضعها أمام مسؤولية اكبر في الفترة المقبلة، فلا بد من الاستمرار في تقديم أعمال مميزة على مستوى المسرح، موضحة أنها وفريق عمل المسرحية يقضون حاليا فترة اجازة بعد موسم طويل وحافل بالنجاح على امتداد عروض العمل، على أن يعاودوا العروض في عيد الأضحى، مشيرة إلى أن العروض المقبلة ستضم العديد من المفاجأة للجمهور الحاضر الذي استمتع بعروضنا الماضية وبوجود نجوم كبار شاركونا العرض، وأنا على المستوى الشخصي استمتعت بوجودهم واستفدت أيضا من هذه التجربة.



وعن مسألة ترشيحها للدور ووجودها بديلة لإحدى الفنانات، ذكرت البلوشي من خلال حديثها لـ «الأنباء» أنها تجاوزت كل ما قيل عن هذا الموضوع، خصوصا أن ما حدث كان حديث التواصل الاجتماعي، ولله الحمد تجاوزت ما يقال منذ اليوم الأول وكنت مركزة على ما سأقوم بتقديمه على خشبة المسرح بعيدا عن القيل والقال، وساعدني في ذلك جميع طاقم العمل ممن أوجه لهم الشكر على الدعم الذي قدموه، وساعدني كثيرا في تحقيق هذا النجاح الكبير، وأتمنى أن يستمر هذا النجاح في العروض المقبلة وبمختلف الأعمال التي سأقدمها لاحقا.



وفيما يتعلق بمشاركة تلفزيونية في الموسم المقبل، أفادت البلوشي بأنها تلقت عرضين للمشاركة في أعمال تلفزيونية يتم التحضير لهما حاليا «ولم أوافق حتى الآن على أي عمل ومازلت في فترة القراءة لاختيار الأفضل من بين العملين»، موضحة ان عملية الاختيار ليست سهلة، وحُسن اختيار النص سيكون عاملا مهما في استمرار النجاح، خصوصا ان القادم سيكون تجربة تلفزيونية مختلفة جدا عما قدمته في «صنع في الكويت».