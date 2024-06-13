أعلنت وزارة الثقافة اليونانية أمس أن الأكروبوليس في أثينا، الموقع الأكثر استقطابا للزوار في اليونان، سيظل مغلقا أمام الجمهور خلال أشد ساعات النهار حرارة بسبب موجة حر تشهدها البلاد.

وأعلنت الوزارة عن إغلاق الموقع الأثري للأكروبوليس من الساعة 12 ظهرا حتى الساعة 5 مساء بالتوقيت المحلي أمس، بعد ان وصلت درجة الحرارة إلى 43 درجة مئوية خلال أول موجة حر متوقعة لهذا العام في اليونان بلغت ذروتها أمس وتستمر اليوم.



وقد يشهد الموقع، المدرج على قائمة التراث العالمي لليونسكو والذي يستقطب أعدادا كبيرة من السياح، تطبيق هذا الإجراء خلال الأيام المقبلة أيضا.

وتشهد اليونان، وهي دولة متوسطية معتادة على موجات الحر، حرارة شديدة لأيام، من المتوقع أن تتجاوز 40 درجة مئوية في أجزاء كثيرة من البلاد، على ما ذكرت مصالح الأرصاد الجوية.

كما حذرت وزارة الأزمات المناخية والحماية المدنية أمس الأول من مخاطر حرائق «عالية للغاية»، خصوصا في منطقة أتيكا المحيطة بالعاصمة اليونانية. وكان الأكروبوليس في أثينا، وعلى قمته معبد البارثينون، قد اضطر بالفعل إلى إغلاق أبوابه في يوليو 2023 خلال موجة حر استمرت أسبوعين، وهي مدة غير مسبوقة في البلاد.