

حقق فريق تويوتا جازو للسباقات TGR المركز الأول في رالي البرتغال الذي أقيم مؤخرا ضمن بطولة العالم للراليات WRC التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات FIA، بعد سباق حماسي تضمن مراحل سريعة مليئة بالحصى، إذ قدم سيباستيان أوجييه ومساعده فنسان لانديه أداء مميزا على متن مركبة تويوتا GR يارس رالي 1 الـ «هايبرد» الكهربائية التي تحمل الرقم 17، وتمكنا من إحراز رقم قياس بفوزهما السادس في رالي البرتغال.



ويتميز أوجييه بسجله الحافل بالانتصارات في رالي البرتغال ضمن بطولة العالم للراليات الذي لم يحققه أي سائق آخر، خاصة بعد أن عادل رصيد الأسطورة الفنلندي ماركو ألين بخمسة انتصارات في عام 2017، ليضيف إليها هذا الفوز لفريق تويوتا جازو للسباقات بالنسخ الخمس الأخيرة من الرالي بمشاركة أربعة سائقين مختلفين.



وفي هذه المناسبة، قال أكيو تويودا رئيس مجلس إدارة فريق تويوتا جازو للسباقات TGR: «تهانينا لكل من سيباستيان أوجييه وفنسان لانديه على فوزهما الثاني في البرتغال، رغم صعوبة مسار السباق المغطى بالحصى. أعجبني الهدوء والابتسامة الدائمة اللذين تحلى بهما سيباستيان على الرغم من صعوبة المنافسة».



وأضاف تويودا: «أنا سعيد لكون الفريق أصبح أكثر هدوءا من قبل، مهما كانت الظروف التي يواجهونها. فقد تحلوا بالصبر والهدوء في ظل المصاعب واجهتهم خلال السباق. من جهة أخرى، إنه لمن الجيد أن نرى الفريق ينمو ويصبح أقوى على المستوى الفردي والجماعي. وكلما أصبح الفريق أقوى، كلما صارت مركبة تويوتا GR يارس رالي 1 الـ «هايبرد» الكهربائية أفضل وأمتن من أي وقت مضى».



وبعد أن كان سيباستيان أوجييه على بعد ثانية واحدة فقط من الصدارة في نهاية اليوم الأول من السباق، تولى زمام المبادرة في صباح اليوم الثاني، بينما كانت الفرق الأخرى تواجه بعض التحديات، واستعان بخبرته لإنهاء أطول يوم في الرالي بفارق 11.9 ثانية. وبعد ذلك، ارتفع هامشه الزمني بفوزه المميز في صباح اليوم الثالث خلال المرحلة التي شهدت ضبابا كثيفا، ما أتاح له في النهاية تحقيق النصر بفارق 7.9 ثوان. وبهذا الفوز، يحتفل فريق تويوتا جازو للسباقات بانتصار مزدوج في البرتغال بعد فوزه الأول في بطولة العالم للراليات 2 (WRC2) على متن مركبة تويوتا GR يارس رالي 2 الـ «هايبرد» الكهربائية الجديدة، وذلك في أول ظهور لها على الطرقات المكسوة بالحصى.



وشاركت تويوتا على مدى السنوات الماضية في العديد من رياضات سباقات السيارات، بما في ذلك «سباق الفورمولا 1»، و«بطولة العالم للتحمل» WEC، و«سبـــاق نوربورغرينغ للتحمـــل 24 ساعة».