

هادي العنزي



اختارت الجمعيــــــة العمومية العادية لاتحاد كرة اليد، مساء أمس، مرشح النادي العربي فؤاد البلوشي رئيسا لمجلس الإدارة، لاستكمال الفترة المتبقية من الدورة الانتخابية الحالية لمجلس الإدارة (2023-2027).



وقد حصل البلوشي على أغلبية أصوات الجمعية العمومية، بواقع 10 أصوات من أصل 11 ناديا، فيما وجدت ورقة باطلة. وقد نافس البلوشي مرشح القادسية علي بوهندي لخلافة رئيس الاتحاد السابق أحمد الشحومي، الذي استقال من منصبه في سبتمبر الماضي.



إلى ذلك، اختار الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني لكرة اليد بقيادة الجزائري سعيد حجازي 31 لاعبا للمعسكر التدريبي الذي سيقام في سلوفينيا وكرواتيا من 15 أغسطس إلى مطلع سبتمبر المقبلين، وذلك تحضيرا للمشاركة في كأس العالم يناير 2025 في كرواتيا والنرويج والدنمارك.



وضمت القائمـــــة: عبدالعزيز الظفيري، علي صفر، محمد بويابس، سلمان الخمسان وفهد صلبوخ «لحراسة المرمى»، محمد عامر، فواز مبارك، حيدر دشتي، بندر الشمري، عبدالله المطوع، عبدالله الخميس، عبدالعزيز سالمين، فواز الشمري، محمد البحر، سيف العدواني، عبدالعزيز ضايف، عبدالرحمن سعيد، صالح الموسوي، إبراهيم ضايف، حسين المطوع، حمد الصقر، عبدالعزيــز الشمري، فواز المشاري، عثمان ضايف، علي نصير، مشعل عباس، عبدالرحمن الشمري، فهد عبدالهادي، محمد علي، حسن مهدي ومحمد الصانع.