

قالت الإدارة العامة للطيران المدني إن إجمالي حركة الركاب من وإلى مطار الكويت الدولي في شهر مايو الماضي بلغ 1151421 راكبا.



وأضاف نائب المدير العام لشؤون سلامة الطيران والنقل الجوي وأمن الطيران المدني بالتكليف عبدالله الراجحي، في بيان صحافي، أن مطار الكويت الدولي شهد زيادة في حركة الطائرات بنسبة 2%، في حين ارتفعت حركة الشحن الجوي بنسبة 28%، بينما حافظ على نسبته في حركة الركاب خلال شهر مايو مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.



وأوضح الراجحي أن حركة الركاب القادمين بلغت في مايو الماضي 532841، بينما بلغت حركة الركاب المغادرين 618580، مشيرا إلى أن إجمالي حركة الطائرات التي تم تشغيلها من وإلى مطار الكويت الدولي في مايو بلغ 9959 رحلة مقارنة بـ 9744 رحلة في الفترة نفسها من العام الماضي.



وأفاد بأن إجمالي حركة الشحن الجوي في شهر مايو بلغت نحو 20.4 مليون كيلوغرام الوارد منه نحو 16.8 مليون كيلوغرام والصادر نحو 3.5 ملايين كيلوغرام، مبينا أن الوجهات الأعلى طلبا للسفر كانت دبي والقاهرة وإسطنبول والدوحة والرياض.