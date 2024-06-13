استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، في جدة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.



ورحب سمو ولي العهد بالرئيس الأوكراني في المملكة، فيما أعرب زيلينسكي عن سعادته بزيارة المملكة ولقاء سمو ولي العهد.



وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وبحث تطورات الأزمة الأوكرانية ـ الروسية.



وأكد ولي العهد السعودي خلال الاستقبال حرص المملكة ودعمها لجميع المساعي والجهود الدولية الرامية لحل الأزمة، وبحث السبل الكفيلة لتخفيف الآثار الإنسانية الناجمة عنها.



من جهته، أعرب الرئيس الأوكراني عن التقدير للجهود التي تبذلها المملكة في هذا الشأن.