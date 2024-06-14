

يتطلع المنتخب الألماني لانطلاقة قوية يستعيد من خلالها هيبته في انتظار وضع الخطوة الأولى في طريق استعادة أمجاده عندما يواجه منتخب اسكتلندا في افتتاح منافسات النسخة الـ 17 من بطولة أمم أوروبا لكرة القدم «يورو 2024» اليوم، والتي تستمر لمدة شهر كامل.



ويتسلح «المانشافت» بعاملي الأرض والجمهور في ظل إقامة المباراة على ملعب نادي بايرن ميونيخ «أليانز أرينا» الذي تبلغ سعته الجماهيرية نحو 75 ألف متفرج.



ويدخل أبطال أوروبا 3 مرات منافسات «يورو 2024» بطموحات مدربه الشاب يوليان ناغلسمان الساعي لإعادة الهيبة للمنتخب الألماني بعد خروجه من الدور الأول في آخر نسختين لكأس العالم روسيا 2018 وقطر 2022، إضافة إلى الخروج من دور الـ 16 في النسخة الأخيرة «يورو 2020».



وبخلاف عاملي الأرض والجمهور، تتسلح ألمانيا بعناصر الخبرة في مختلف صفوف الفريق مثل الحارس نوير وقائد الفريق وزميليه في بايرن ميونخ توماس مولر وجوشوا كيميش إضافة إلى ثنائي ريال مدريد أنطونيو روديغر وتوني كروس، الذي تراجع عن قراره باعتزال اللعب الدولي قبل أن يعلن اعتزاله كرة القدم نهائيا بانتهاء مشوار الألمان في «يورو 2024»، ويبقى إلكاي غوندوغان لاعب وسط برشلونة ركيزة مهمة أيضا في الكتيبة الألمانية إلى جانب العناصر الشابة كاي هافيرتس مهاجم أرسنال وجمال موسيالا وليروي ساني ثنائي البايرن، وكذلك الثلاثي يوناتان تاه وفلوريان فيرتز وروبرت أندريش الذين توهجوا بشدة في الموسم التاريخي لفريق باير ليفركوزن بطل ثنائية الدوري والكأس في ألمانيا.



طموحات أسكتلندية



في المقابل، يسعى منتخب أسكتلندا بقيادة مدربه ستيف كلارك لتحقيق مفاجأة في افتتاح «يورو 2024» أو الخروج بنتيجة إيجابية على الأقل تساعده في تحقيق إنجاز تاريخي بالتأهل للدور الثاني، وذلك قبل مواجهة سويسرا والمجر في الجولتين الثانية والثالثة بالمجموعة الأولى.



ويرتكز كلارك على عدد من الأسلحة البارزة في صفوف المنتخب الأسكتلندي مثل قائد الفريق أندرو روبرتسون ظهير أيسر ليفربول الإنجليزي، وسكوت ماكتوميناي لاعب وسط مان يونايتد، وكيران تيرني مدافع ريال سوسيداد الإسباني، وجون ماكغين نجم أستون فيلا رابع ترتيب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي.