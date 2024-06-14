كشف وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، أعداد السوريين العائدين إلى سورية من تركيا، وأعداد اللاجئين الموجودين ضمن الأراضي التركية، وذلك خلال اجتماع تقييمي مع ممثلي وسائل الإعلام في أنقرة، وفق ما نلقته قناة «NTV Haber» التركية.



وقال يرلي كايا إن 103 آلاف و45 سوريا عادوا «بشكل طوعي» إلى بلادهم خلال عام 2023. وبذلك وصل إجمالي السوريين العائدين بين عامي 2016 و2024 إلى 658 ألفا و463 شخصا، وأضاف وزير الداخلية التركي، أنه يوجد ثلاثة ملايين و114 ألفا و99 سوريا تحت نظام «الحماية المؤقتة» في تركيا.



وفيما يتعلق بالأجانب الحاصلين على الإقامة، أوضح الوزير أن عددهم بلغ مليونا و125 ألفا و623 شخصا، أما الأجانب الذين يعيشون في تركيا تحت الحماية الدولية، فقد بلغ عددهم 234 ألفا و528 شخصا.



كما تحدث وزير الداخلية عن الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة تهريب المهاجرين، موضحا أنه جرى منع 191 ألفا و450 مهاجرا غير شرعي من عبور الحدود خلال عام واحد.



وأشار الوزير إلى أن قوات الأمن التركية نفذت سبعة آلاف و599 عملية ضد عمليات تهريب المهاجرين، وأسفرت عن توقيف 12 ألفا و386 شخصا، واعتقال 4 آلاف و493 منهم، بينما فرضت الرقابة القضائية على ألف و793 شخصا.



وكانت رئاسة الهجرة التركية، أعلنت في مايو الماضي عن إحصائية لأعداد السوريين في تركيا، والتي أظهرت انخفاض عدد اللاجئين السوريين المسجلين في تركيا والحاصلين على بطاقة «الحماية المؤقتة» إلى أدنى مستوى له منذ عام 2017، ليصل إلى إجمالي 3 ملايين و115 ألفا و536 شخصا، وفق ما نقلت عنها منظمة «اللاجئين» التركية.



وبحسب جدول الفئات العمرية يشكل الذكور 52.2% من إجمالي عدد السوريين، بينما تبلغ نسبة النساء السوريات 47.8%.



وحافظت إسطنبول على المرتبة الأولى من حيث أكبر ولاية تركية تحتضن سوريين، حيث بلغ عدد السوريين فيها 530 ألفا و748 شخصا، تليها غازي عنتاب بـ429 ألفا و183 شخصا، ثم شانلي أورفا بـ273 ألفا و790 شخصا.