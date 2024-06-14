بحثت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع رانج مينج، نائب مدير عام إدارة التعاون الدولي بالوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي، تعزيز التعاون المشترك ومتابعة الشراكات الجارية في ضوء العلاقات المصرية الصينية، كما تم التباحث حول تفعيل مذكرة التفاهم الخاصة بمبادلة الديون من أجل التنمية، والتي تم توقيعها بين وزارة التعاون الدولي والوكالة الصينية على هامش القمة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق في الصين أكتوبر 2023، ويعد البرنامج الأول من نوعه مع الصين.



وقالت المشاط إن الشراكة بين مصر الصين انعكست في العديد من المشروعات والاستثمارات التي تم تنفيذها على مدار السنوات العشر الماضية تمثلت في تنفيذ مشروعات بنية تحتية رائدة، وزيادة الاستثمارات الصينية في منطقة قناة السويس وغيرها من المجالات، مشيرة إلى الآفاق الكبيرة للتعاون المستقبلي في ضوء مبادرة الحزام والطريق وغيرها من مجالات التعاون.



من جانبها، نقلت رانج مينج دعوة رئيس الوكالة الصينية لوزيرة التعاون الدولي للمشاركة في النسخة الثانية من المنتدى التي من المقرر أن تعقد يوليو المقبل، حيث يستهدف المنتدى مناقشة تعزيز العمل المشترك لتنفيذ «مبادرة التنمية العالمية» التي اقترحها الرئيس الصيني عام 2021، بهدف إعادة توجيه التنمية العالمية نحو مرحلة جديدة من التوازن والتنسيق الشامل لمواجهة الصدمات العالمية وتعزيز شراكات إنمائية عالمية أكثر إنصافا وتوازنا.



وتبلغ محفظة التعاون مع الصين نحو 1.7 مليار دولار لتنفيذ العديد من المشروعات في قطاعات تنموية مختلفة من بينها الكهرباء والصحة والتعليم والتدريب المهني وغيرها.