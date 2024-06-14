تقدم الأب يسى زكريا بالتهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد - حفظه الله ورعاه - ولسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد - حفظه الله - بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنيا لسموهما موفور الصحة والعافية. كما تقدم إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله والوزراء والشعب الكويتي بالتهاني بعيد الأضحى، متمنيا من الله أن يعيده على الكويت الغالية باليمن والبركات. وأضاف يسى «نحن نعيش على هذه الأرض بأمان وسلام ومحبة، وهذه الصفات ليست بغريبة ولا جديدة على الكويت أو شعبها أو حكومتها، بل هي عادات أصيلة تربوا عليها وعاشوا بها وورثوها لأجيالهم أبناء شعب الكويت الحبيبة، ونحن ندعو إلى الله في كل صلواتنا ان يحفظ هذه الأرض ومن يعيش عليها من كل شر وكل مكروه، لأنها أرض الخير أرض التسامح والمحبة».



وقال «نحن نرفع أيدينا إلى الله ليعيد هذه المناسبات والأعياد على سموه وعلى الشعب الكويتي الوفي والحكومة الرشيدة بالخير والبركة والسلام الذي نعيش فيه على هذه الأرض الطيبة».