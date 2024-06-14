استعرضت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة ووزيرة الدولة لشؤون الشباب د.أمثال الحويلة تجربة كويتية رائدة من ذوي الإعاقة تهدف إلى تعزيز واحترام حقوق الأشخاص ذوي الهمم في مختلف المجالات وإذكاء الوعي بحالتهم.



جاء ذلك في تصريح خاص أدلت به الوزيرة الحويلة لـ«كونا» على هامش أعمال الدورة الـ17 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة.



وقالت الحويلة إن «التجربة تمثلت في إقامة وزارة الشؤون الاجتماعية معرضا كويتيا الأول من نوعه في مقر المنظومة يحتفي بإنجازات المواطن الكفيف عبدالرحمن العدواني وذلك من خلال اختراع الموسوعة السمعية الأولى لدستور دولة الكويت».



وأكدت الحويلة أن تجربة العدواني «إنجاز عالمي» إذ تظهر مشاركته إصرارا وعزيمة لتخطي كل العقبات بغية تثقيف ذوي الهمم من المجتمع الكويتي وتعريفه بالدستور وبنوده.



وأوضحت أن الاختراع يوفر 183 مادة دستورية كاملة بصوت العدواني بالإضافة إلى نسخة مرئية تحتوي على دستور دولة الكويت مع التعليق الصوتي وعرض صور مرئية تتحدث عن معالم الكويت وحكامها في الماضي والحاضر.



ولفتت الوزيرة إلى أن الموسوعة تهدف أيضا لخدمة جميع الفئات ولاسيما ذوي الإعاقة وبالأخص المكفوفين وكبار السن والأميين، كما يمكن للمثقفين والمتعلمين الاستفادة من منها كذلك في مجال البحوث.



حضر المعرض مسؤولون ذوو الصلة وأصحاب المصلحة منهم الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية السفيرة د. هيفاء أبو غزالة.



من جانب آخر، بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة ووزيرة الدولة لشؤون الشباب د. أمثال الحويلة مع وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني د. هكتور حجار مجمل العلاقات الكويتية ـ اللبنانية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.