بداح العنزي



يبحث المجلس البلدي في جلسته العادية برئاسة عبدالله المحري والتي ستعقد في الرابع والعشرين من الشهر الجاري الرد على سؤال العضو م. علياء الفارسي بشأن إصلاح الجزء السفلي الدروازة العبد الرزاق- مدينة الكويت ومشروع تطوير أسواق المباركية.



ويتضمن جدول الأعمال التالي:



-إعادة تنظيم جزء من القطعة رقم (3) بمنطقة شرق المتمثل في الجزء المتبقي من عقار الوثيقة الذي تمثله قسيمة (1/1)، الموافقة النهائية على تعديل حدود العقار القائم على القسيمة رقم (72) الموصوفة بفندق جي دبليو ماريوت المريديان (سابقا) الكائنة بمدينة الكويت منطقة القبلة قطعة (١٣)



-كتاب وكيل وزارة النفط بشأن تخصيص أرض المجمع النفطي في منطقة الشويخ ليكون مقرا لمكاتب وزارة النفط ومؤسسة البترول الكويتية، إضافة مساحة لمبنى مختبرات حديثة لتحاليل المياه بالشويخ التابع لوزارة الكهرباء.



-طلب إحدى الشركات العقارية إضافة مساحة إلى القسيمة رقم (27) في القطعة (1) بمنطقة شرق.



كما يتضمن جدول الأعمال المصادقة على محضر الاجتماع الأول لمحافظة حولي بشأن انتخاب رئيس ومقرر اللجنة وكذلك محضر الاجتماع الأول للجنة محافظة الفروانية انتخاب رئيس ومقرر اللجنة وأيضا محضر الاجتماع الأول للجنة محافظة الجهراء انتخاب رئيس ومقرر اللجنة.



إضافة إلى محضر الاجتماع الأول للجنة محافظة الأحمدي انتخاب رئيس ومقرر اللجنة ومحضر الاجتماع الأول للجنة محافظة مبارك الكبير بشأن انتخاب رئيس ومقرر اللجنة، إضافة إلى محضر الاجتماع الأول للجنة الفنية بشأن انتخاب رئيس ومقرر اللجنة كذلك محضر الاجتماع الأول للجنة القانونية والمالية انتخاب رئيس ومقرر اللجنة.



كما ينظر المجلس محضر الاجتماع الأول للجنة الإصلاح والتطوير انتخاب رئيس ومقرر اللجنة، كذلك محضر الاجتماع الأول للجنة مزاولة المهن الهندسية انتخاب رئيس ومقرر اللجنة، كما يضم جدول الأعمال محضر الاجتماع الأول للجنة شؤون البيئة بانتخاب رئيس ومقرر اللجنة ومحضر الاجتماع الأول للجنة الاعتراضات والشكاوى بنفس الشأن.