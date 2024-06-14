قدم العضو عبدالله العنزي سؤالا بشأن الأراضي المخصصة حدائق عامة للهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية داخل مناطق السكن الخاص والنموذجي التي لم يتم تنفيذها حتى الآن في جميع المحافظات.



وقال العنزي إنه نظرا لأهمية وجود حدائق عامة في مناطق السكن الخاص والنموذجي لما لها من أهمية بالغة من نواح عدة، فهي تسهم في الحفاظ على البيئة والتخلص من التلوث والغازات الضارة، كما تمثل موقعا عاما يصلح لجميع الأعمار للخروج للتنزه وممارسة الرياضة وقضاء الأوقات وكثير من الجوانب المهمة في حياة المجتمعات والأفراد، ولأهمية وجود الحدائق العامة في مناطق السكن الخاص والنموذجي فقد حرصت الدولة ومؤسساتها على تخصيص أراضٍ تستغل حدائق عامة في كل منطقة لتحقيق الأهداف المنشودة من وجودها إلا أنه لوحظ في مناطق كثيرة تم تخصيص أراضٍ حدائق عامة منذ سنوات عديدة ولم يتم البدء في تنفيذها حتى الآن مما يعرقل الخطط والأهداف المنشودة التي أسست عليها القرارات.



لذا أتقدم بالأسئلة الآتية:



- حصر الأراضي المخصصة كحدائق عامة للهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية في جميع مناطق السكن الخاص والنموذجي وبكافة المحافظات مع توضيح ما تم تنفيذه وما لم يتم تنفيذه وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للزراعة والثروة السميكة؟



- صدر قرار من المجلس البلدي حدد مدة تنفيذ المشاريع الحكومية، ما هو وضع الأراضي التي تم تخصيصها حدائق عامة ولم يتم تنفيذها وتخطت هذه المدة؟