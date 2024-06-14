قدم نائب رئيس المجلس البلدي خالد المطيري اقتراحا لاستحداث مخرج جديد في منطقة جنوب عبدالله المبارك إلى الدائري 6.5.



وقال إن منطقة جنوب عبدالله المبارك يوجد فيها مدخل ومخرج واحد فقط، الأمر الذي يسبب ازدحاما مرورياً ومعاناة لأهالي المنطقة في الدخول والخروج من وإلى المنطقة، لذا وسعياً لتحقيق انسيابية الحركة المرورية لقاطني المنطقة باستحداث مخرج جديد يساهم في تخفيف الزحام المروري عن المخرج المروري الوحيد المقام حاليا للمنطقة.



لذلك أقترح استحداث مخرج جديد من منطقة جنوب عبدالله المبارك إلى الدائري 6.5 .