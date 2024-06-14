أعلن البروميناد، الذي يعد واحدا من أبرز وجهات التسوق والترفيه العائلية في الكويت، استيفاءه لمعايير وزارة الصحة، وحصوله على الاعتماد الذهبي لمبادرة المجمعات التجارية المعززة للصحة في نسختها الأولى ضمن أربعة مجمعات فازت بتصنيف الوزارة على مستوى الكويت، ويسري هذا الاعتماد لمدة ثلاثة أعوام اعتبارا من يونيو 2024.



وتسلم المدير التنفيذي لمحفظة العثمان، عدنان عبدالله العثمان، شهادة الاعتماد من وزير الصحة د.أحمد العوضي خلال حفل توزيع الجوائز الذي أقامته وزارة الصحة صباح يوم الأربعاء 5 يونيو 2024 لتتويج المجمعات الحاصلة على الاعتماد في هذه المبادرة الرائدة.



وفي سياق تعليقه على هذا الإنجاز البارز، أكد م.عدنان عبدالله العثمان أن هذه الجائزة المرموقة تأتي تأكيدا على التزام البروميناد بتوفير تجربة تسوق استثنائية تمتاز بالأمان والراحة والجودة لرواده، لافتا إلى أن المول يسعى لتعزيز أنماط الحياة الصحية من خلال توفير العديد من خيارات التغذية الصحية والأنشطة الرياضية لاسيما الممشى الرياضي المخصص لزائريه وصالة التزلج البروميناد آيس، علاوة على الاهتمام بكل الشرائح كحديثي الولادة وكبار السن وذوي الهمم.



وقال العثمان إن «البروميناد» يضطلع بدوره في المسؤولية الاجتماعية من خلال المبادرات التي يقوم بها على مدار العام، ومنها حملة التبرع بالدم، وأنشطة للتوعية من سرطان الثدي وسرطان البروستاتا، إلى جانب فعاليات متعددة للتوعية بداء السكري، والصحة العقلية، وغيرها، مبينا أن المول خصص منصة «سوب بوكس» لدعم الشباب الكويتي المبادر ومساعدتهم في بدء مشاريعهم الصغيرة.



وتقدم العثمان بجزيل الشكر لوزير الصحة د.أحمد العوضي ولرئيس مكتب المدن الصحية د.آمال حسين جاسم ود.ليلى الفزيع وجميع أعضاء الفريق القائمين على مبادرة المجمع التجاري المعزز للصحة في نسختها الأولى مثمنا لهم جهودهم الكبيرة لما فيه الخير لبلدنا العزيز، مؤكدا على استمرار التعاون مع وزارة الصحة من اجل استدامة التنمية الصحية في الكويت، كما تقدم بالشكر لفريق عمل محفظة العثمان القائمين على إدارة البروميناد على عملهم الدؤوب الذي توج بالحصول على الاعتماد الذهبي.



وتهدف مبادرة وزارة الصحة إلى توفير بيئة صحية تساند السلوك الصحي للأفراد داخل المجمعات التجارية حسب معايير محددة تجعل من هذا السلوك خيارا سهلا وممكنا وتركز على تشجيع النشاط البدني والتغذية السليمة ومكافحة التدخين ودعم الرضاعة الطبيعية ودعم الممارسات الصديقة للبيئة.