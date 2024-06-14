قال عضو مجلس الإدارة بجمعية عطاء للعمل الانساني د. بدر الحتيه إن الجمعية بدعم كريم من الأمانة العامة للأوقاف قامت بتنفيذ مشروع «مصرف الصدقات» بمبلغ 10 آلاف دينار استفادت منه 50 أسرة كل أسرة 200 دينار.



وأوضح الحتيه أن الشريحة المستفيدة من المشروع هي الأسر المتعففة والأرامل والمطلقات وكبار السن والمرضى والعاطلون عن العمل وغيرهم من المستحقين، وذلك بعد التأكد من كافة الأوراق الرسمية التي تثبت حاجة الأسرة للمساعدة.



وبين الحتيه أن عدد الجنسيات المستفيدة من المشروع 16 جنسية، والأولوية لدينا للأكثر حاجة، مؤكدا أن جمعية عطاء تقدم المساعدات للإنسان فقط دون اعتبار للجنس أو لون أو عرق. وختم الحتيه بشكر الأمانة العامة للأوقاف على دورها الإنساني المشرف والرائد الذي تقوم به داخل الكويت وخارجها.