تطلق جمعية النجاة الخيرية يوم عرفة حملة «وقف العشر» والذي يوجه ريعه لجميع أوجه البر من المشاريع الإغاثية، والتعليمية، والصحية وغيرها من المشاريع الخيرية الأخرى.



وقال مدير إدارة الموارد والحملات عبدالغفور بدر العبدالغفور إن إطلاق «وقف العشر» يأتي إحياء لسنة الوقف، وتلبية لرغبة المتبرعين الذين يحرصون على المساهمة في المشاريع الوقفية.



وأكد أن للوقف أهمية قصوى في تحقيق التنمية المستدامة، وضمان استمرار الدعم للمشاريع الخيرية، ولذلك أولت النجاة الخيرية اهتماما كبيرا بالأوقاف لتتمكن من تحقيق رسالتها ومواصلة تحسين حياة المستفيدين.