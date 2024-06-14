علي إبراهيم



بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي للكويت بالأسعار الجارية 12.88 مليار دينار في الربع الرابع من 2023 مقارنة بما قيمته 13.5 مليار دينار في الربع الرابع لعام 2022 متراجعا بنسبة 4.6%.



وأشارت الإدارة المركزية للإحصاء في أحدث تقاريرها إلى ان هذا التراجع جاء مدفوعا بتراجع القيمة المضافة بالاسعار الجارية للقطاع النفطي بنسبة 8.6% اثر انخفاض اسعار النفط العالمية من 88.6 دولارا للبرميل في الربع الرابع من 2022 إلى ما يقارب 83.7 دولارا للبرميل في الربع الرابع من 2023. وشهدت كذلك القيمة المضافة للقطاع غير النفطي تراجعا بلغت نسبته 0.7% بالاسعار الجارية في الربع الرابع من 2023 مقارنة بالربع المماثل من 2022 لتصل إلى ما قيمته 6.8 مليارات دينار. وقالت «الإحصاء»: تراجع الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الثابتة بنسبة 4.4% في الربع الرابع من 2023 ليصل إلى ما قيمته 10.33 مليارات دينار مقارنة مع الربع المماثل من 2022 إذ تراجعت القيمة المضافة للقطاع النفطي بما نسبته 6.4% وكذلك تراجعت القيمة المضافة للقطاع غير النفطي بنسبة 2.3% في الربع الرابع من 2023 مقارنة بالربع المماثل من عام 2022. وحول اداء الانشطة الاقتصادية، ذكرت «الإحصاء» ان انشطة استخراج النفط والغاز الطبيعي والخدمات ذات الصلة كان لها النصيب الأكبر من الناتج المحلي الإجمالي بالاسعار الجارية، حيث بلغت مساهمتها النسبية 47.2%، إلا أن المساهمة متراجعة عند مقارنتها مع الربع النظير من العام السابق التي بلغت 49.3%، وكذلك في الاسعار الثابتة كانت نسبة مساهمة انشطة استخراج النفط والغاز الطبيعي والخدمات ذات الصلة 49.7% في حين أن المساهمة في الربع النظير من العام السابق كانت 50.8% وجاء التراجع نتيجة انخفاض كميات الانتاج من النفط الخام. وبلغت مساهمة قطاع الصناعات التحويلية (شاملا انشطة تكرير المنتجات النفطية) بالاسعار الجارية والاسعار الثابتة 7.9% و8.5% على التوالي، كما ان نشاط الإدارة العامة والدفاع والضامن الاجتماعي تقدر نسبة مساهمته 10.7%، حيث بلغت القيمة المضافة بالاسعار الجارية 1.38 مليار دينار مرتفعة بنسبة 7.9% عند المقارنة مع الربع النظير من العام السابق، اما بالاسعار الثابتة كانت نسبة مساهمة النشاط 12.5% بالربع الرابع 2023 في حين ان الربع النظير من عام 2022 كانت النسبة 11.8%.



وساهمت انشطة الوساطة المالية بنسبة 8.4% بالاسعار الجارية و8.6% بالاسعار الثابتة خلال الربع الرابع 2023 بينما في الربع المماثل 2022 بلغت النسبة 8.0% و8.1% على التوالي.