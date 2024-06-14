محمود عيسى



ذكرت مجلة ميد ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية تلقت عطاءات من المقاولين بشأن مناقصة تغطي أعمال تطوير البنية التحتية في مشروع ضاحية جنوب صباح الأحمد السكنية في محافظة العاصمة الكويت. وتتضمن المناقصة أعمال تطوير البنية التحتية لنحو 6568 وحدة سكنية في مشروع ضاحية جنوب صباح الأحمد السكنية في القطاعات ذوات الارقام: N1، N2، N3، وN11.



وقد تم إصدار المناقصة في 31 مارس الماضي، بينما كشف النقاب عن العروض المقدمة من الشركات في 10 يونيو الجاري.



اما العروض التي تسلمتها المؤسسة والشركات التي قدمتها فقد اقتصرت على ست شركات محلية و3 شركات صينية على النحو التالي:



٭ شركة أفيك الدولية القابضة (الصين) (293 مليون دولار)



٭ شركة سينوهيدرو (الصين) (317.4 مليون دولار)



٭ شركة محمد عبد المحسن الخرافي وأولاده ـ محلية (329 مليون دولار)



٭ الشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاولات ـ محلية (363.4 مليون دولار)



٭ شركة هندسة البناء الحكومية الصينية (الصين) (373.9 مليون دولار)



٭ شركة المجموعة المشتركة للمقاولات ـ محلية (385.1 مليون دولار)



٭ شركة الغانم انترناشنال ـ محلية (415.1 مليون دولار)



٭ شركة الخليج المتحد للإنشاءات ـ محلية (460.4 مليون دولار)



٭ شركة بيان الوطنية للمقاولات الانشائية ـ محلية (لم يكشف عن قيمة العطاء)



وتجدر الاشارة إلى ان شركة فوستر اند بارتنرز البريطانية قامت بتصميم المخطط الرئيسي لمشروع جنوب صباح الأحمد، ويتضمن المخطط إنشاء مشروع سكني يضم أكثر من 11 ألف وحدة سكنية، والذي يقام على مساحة 6150 هكتارا، ويقع على بعد 70 كيلومترا جنوب مدينة الكويت.



وفي شهر مايو، أرست المؤسسة العامة للرعاية السكنية عقدين بقيمة تزيد على 550 مليون دولار لتطوير الطرق والبنية التحتية في المشروع.



وقد أرسى العقد الأول لشبكات الطرق والبنية التحتية التي تغطي 7623 وحدة سكنية في القطاعات ذوات الارقام N5 وN7 وN9 وN10 إلى شركة هندسة البناء الحكومية الصينية.



وتبلغ قيمة العقد 93 مليون دينار او نحو 304 ملايين دولار.



أما العقد الآخر الخاص بشبكات الطرق والبنية التحتية لـ 6189 وحدة سكنية في القطاعات ذوات الارقام N4 وN6 وN8 فقد تمت ترسيته على شركة سينوهايدرو كوربوريشن الصينية، وتبلغ قيمة العقد 78 مليون دينار او نحو 255 مليون دولار.