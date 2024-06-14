

احتفاء باليوم العالمي للتبرع بالدم، نظمت بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة حملتهما السنوية الرابعة للتبرع بالدم في مقر البورصة بالتعاون مع بنك الدم المركزي، وذلك إيمانا بأهمية المشاركة في هذه المناسبة والتعريف بها.



وتأتي الحملة السنوية هذا العام متزامنة مع مرور عقدين من الزمن على إطلاق اليوم العالمي للمتبرعين بالدم رسميا خلال عام 2004، وقد جسد شعار هذا العام «نحتفي بعطاء 20 عاما: شكرا للمتبرعين بالدم!»، التعبير عن الشكر والتقدير لكل من بذل الوقت والجهد ليتبرع بالدم، إضافة إلى زيادة الوعي بالتأثير العميق للتبرع بالدم على حياة المرضى والمتبرعين.



ويشكل تنظيم الحملة جزءا من جهود بورصة الكويت للاستفادة من الشراكات المستدامة لتعزيز هذه القضية الاجتماعية، ويتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وعلى وجه الخصوص الهدف الثالث المتمثل في الصحة الجيدة والرفاه، والهدف السابع عشر المتمثل في الشراكة من أجل تحقيق الأهداف.



وتنص استراتيجية بورصة الكويت للاستدامة المؤسسية على ضمان تطبيق المبادرات وتوافقها مع حوكمة المسؤولية الاجتماعية للشركة، ومعايير افضل الممارسات في القطاع الذي تعمل به، وتوقعات المستثمرين، بالإضافة إلى إنشاء شراكات قوية ومستدامة تساعد بورصة الكويت على تحقيق النجاح وتتيح للشركة الاستفادة من قدرات ونقاط قوة الشركات أو المؤسسات الأخرى.



ومن خلال ركيزتي المجتمع والبيئة، توفر استراتيجية الشركة للاستدامة المؤسسية الأساس لتطوير شراكات قوية ومستدامة تحقق النجاح، وتتيح لبورصة الكويت الاستفادة من قدرات المؤسسات والمنظمات الأخرى المتخصصة في مختلف المجالات، فضلا عن تضمين جهود الاستدامة في ثقافة الشركة.



وفي إطار هذه الاستراتيجية، أطلقت بورصة الكويت مجموعة متنوعة من المبادرات بالشراكة مع المنظمات المحلية والدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وجمعية الهلال الأحمر الكويتي، والجمعية الكويتية لرعاية اللاجئين، والجمعية الكويتية لرعاية الأطفال في المستشفى (كاتش)، إلى جانب عدد من المؤسسات الأخرى، حيث تعتمد البورصة نهجا استباقيا في ابتكار القيمة المضافة لأصحاب المصلحة على المدى الطويل، والتركيز على دعم المنظمات غير الحكومية والبرامج الخيرية، وزيادة المعرفة المالية والوعي بأسواق المال، وتمكين المرأة، ومكافحة التلوث، والمساهمة بشكل عام في تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية بالدولة.