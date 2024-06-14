أيدت مجموعة السبع «G7» الاقتراح الأميركي لوقف إطلاق النار بغزة.



وأشارت مسودة البيان الختامي لقمة مجموعة السبع المنعقدة في ايطاليا، الى تأييد المجموعة اقتراح الرئيس الأميركي جو بايدن وقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن «المحتجزين».



وأكدت المسودة على الالتزام بحل الدولتين.



واتفق زعماء المجموعة خلال القمة على قرض جديد لأوكرانيا بقيمة 50 مليار دولار باستخدام فوائد الأصول الروسية المجمدة، وفق ما أعلن مسؤول أميركي.



وقال المسؤول الرفيع في إدارة بايدن طالبا عدم كشف هويته «توصلنا إلى تفاهم سياسي على أعلى المستويات بشأن هذا الاتفاق. وسيتم تخصيص 50 مليار دولار هذا العام لأوكرانيا».



وأضاف المسؤول أن الولايات المتحدة مستعدة لإقراض كامل مبلغ 50 مليار دولار، لكنه أضاف أن مساهمتها قد تكون «أقل بكثير» إذ سيكون الأمر مبادرة مشتركة.



وأوضح «لن نكون المقرضين الوحيدين. سيكون ذلك قرضا تضامنيا. سنتقاسم المخاطر لأن لدينا التزاما مشتركا بإنجاز الأمر».



لكنه لم يحدد المبلغ ولا ما إذا كانت دول مجموعة السبع الأخرى ستساهم.



وقال «لن أتحدث عن الوفود الأخرى، يعود اليهم القول إذا ما كان سيساهمون في القرض».