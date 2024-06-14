

القاهرة - ناهد إمام



أكدت رشا عبد العال، رئيسة مصلحة الضرائب المصرية، أن الدولة تعمل على تنفيذ وثيقة السياسات الضريبية الحكومية الجديدة 2024 2030 بالتنسيق مع وزارة المالية لتحقيق العديد من المزايا في النظام الضريبي، والوصول إلى الاستقرار الضريبي، وخلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية لضخ أكبر عدد من استثمارات المصريين بالداخل والمغتربين وأيضا الاستثمارات الأجنبية في المشروعات المصرية.



وقالت رشــا عبد العــال لـ «الأنباء»، إن الوثيقة تعمل على تحقيق الاستقرار الضريبي اللازم لجذب الاستثمارات واطمئنان المستثمرين، ومنهم المصري بالخارج، إلى المعاملة الضريبيــة لمشروعاتـه الاستثمارية على أرض الوطن.



وأوضحت أن الوثيقة تشمل كل ما يخص ضرائب الدخل وضريبة القيمة المضافة وضرائب الدمغة ورسم التنمية والضريبة الجمركية.



وأكدت عبد العال أهمية الحوار المجتمعي حول الوثيقة لفتح نقاش شامل مع كل المتخصصين والمهتمين للوصول إلى الصيغة النهائية للوثيقة.



وردا على تساؤلات عدد كبير من المصريين بالخارج حول هل يتم احتساب الضريبة لحظي بنظام حساب ضريبة الأجور والمرتبات إلكترونيا، قالت رئيسة مصلحة الضرائب، إنه بالفعل تتم عملية احتساب الضريبة لحظيا بمجرد الضغط علي الموقع الخاص باحتساب بنظام حساب ضريبة الأجور والمرتبات إلكترونيا.



وأشارت إلى وجود حالات معينة تشهد رد الضريبة على القيمة المضافة ومنها الضريبة التي يتحملها شخص غير مقيم مسجل بموجب نظام تسجيل الموردين المبسط لأغراض تأدية نشاطه داخل البلاد، والضريبة السابق سدادها أو تحميلها على السلع والخدمات التي يتم تصديرها، والضريبة التي تم تحصيلها بطريق الخطأ، وأيضا الضريبة السابق سدادها على سيارات الركوب إذا كان استخدامها هو النشاط المرخص به للمنشأة.



وأوضحت أن المدة القانونية لطلب رد الضريبة على القيمة المضافة هي 5 سنوات فقط من تاريخ سداد الضريبة، مشيرة إلى أن المصلحة حريصة على تسهيل إجراءات ردها من خلال توحيد الإجراءات وتقليص المدة الزمنية اللازمة للرد.



وأوضحت رشا عبد العال أن تطبيق منظومة الإيصال الإلكتروني بالمصلحة يرتكز على إنشاء نظام مركزي إلكتروني يساعد مصلحة الضرائب على متابعة جميع التعاملات التجارية للسلع والخدمات بين الممولين والمستهلكين من خلال التكامل الإلكتروني مع أنظمة الحسابات وأجهزة نقاط البيع pos لدى التجار ومقدمي الخدمات، بما يساعد في تحقيق أهداف المنظومة والعديد من المزايا للممول والمستهلك النهائي.