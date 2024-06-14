

مبارك الخالدي



أوقعت قرعة تصفيات كأس اسيا للشباب التي ستستضيفها الصين العام المقبل منتخبنا الوطني في المجموعة الثالثة الصعبة إلى جوار منتخبات كوريا الجنوبية ولبنان والإمارات وجزر ماريانا الشمالية، وستستضيف الكويت منافسات المجموعة التي ستقام خلال الفترة من ٢١ حتى ٢٩ سبتمبر المقبل، وسيلتقي الأزرق في افتتاح مشواره بالتصفيات مع منتخب جزر ماريانا ٢١ سبتمبر، وفي الجولة الثانية سيواجه منتخب كوريا الجنوبية ٢٣ منه، ثم في الجولة الثالثة يلتقي المنتخب اللبناني ٢٥ منه، ويختتم مشواره بلقاء منتخب الامارات ٢٧منه.

كما أوقعت قرعة تصفيات كأس اسيا للناشئين التي ستقام في المملكة العربية السعودية الأزرق بالمجموعة السابعة المتوازنة إلى جوار منتخبات استراليا واندونيسيا وجزر ماريانا الشمالية، وستنطلق المنافسات بضيافة الكويت ايضا خلال الفترة من ١٩ حتى ٢٧ من اكتوبر المقبل، ويستهل الأزرق مشواره بمواجهة منتخب اندونيسيا ٢٣ اكتوبر المقبل، ثم يلتقي منتخب استراليا ٢٥منه، ويختتم مواجهاته بلقاء منتخب جزر ماريانا.

الجدير بالذكر ان التصفيات على مستوى الشباب والناشئين تضم عشر مجموعات بحيث يتأهل مباشرة إلى النهائيات اصحاب المراكز الاولى اضافة إلى افضل خمسة منتخبات حلت في المركز الثاني، والبلد المستضيف ليصبح العدد 16 منتخبا.