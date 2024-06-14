تسبب معجبو النجمة تايلور سويفت في اهتزاز الأرض خلال حضورهم حفلات المغنية الأميركية في ملعب موريفيلد في إدنبره باسكتلندا نهاية الأسبوع الماضي، على ما ذكرت وكالة مراقبة الزلازل البريطانية.



وسجلت محطتا رصد في أنحاء المدينة نشاطا زلزاليا مساء الجمعة والسبت والأحد، لمسافة تصل إلى 6 كيلومترات حول الملعب، حيث كانت نجمة البوب تحيي حفلتها، وذلك ناجم عن رقص عدد كبير من الأشخاص في وقت واحد، وقوة النظام الصوتي في الملعب.



وحضر 200 ألف شخص هذه الحفلات الضخمة التي استمر كل منها حوالي 3 ساعات، والتي افتتحت سلسلة حفلات تايلور سويفت في المملكة المتحدة قبل لندن وكارديف وليفربول.



حتى ان هيئة المسح الجيولوجي البريطانية («بي جي اس») أنجزت رسما بيانيا بين أن أغنيات «ريدي فور إت؟» و«كرول سامر» و«شامباين بروبلمز» أثارت أكبر مقدار من الحماس لدى المعجبين في كل مرة.



وفي ذروة الحفلة، تسبب الحاضرون بطاقة بلغت «80 كيلوواط، أي ما يعادل نحو 6000 بطارية سيارة»، وفق الهيئة.