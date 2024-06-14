بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ببرقيات تهان إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل العدواني وقيادات الوزارة، أعرب فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة نجاح الخطة التي وضعتها الوزارة لأداء الاختبارات، مقدرا سموه الجهود التي بذلها المسؤولون في وزارة التربية على كل المستويات والقطاعات في الإعداد والتحضير لهذه الاختبارات وما تم اتخاذه من تدابير استباقية أسهمت في تمكين الطلبة والطالبات من أداء الاختبارات بكل سهولة ويسر، سائلا سموه الباري تعالى لأبنائه وبناته الطلبة كل التوفيق والنجاح وإكمال تحصيلهم العلمي. كما بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد وسمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء ببرقيات تهان مماثلة.



هذا، وأعلنت وزارة التربية أسماء الطلبة الحاصلين على المراكز العشرة الاولى في القسمين العلمي والأدبي والمعهد الديني والتعليم الخاص.



وحصل على المراكز العشرة الأولى في القسم العلمي (كويتيون) كل من حور الجيران بنسبة 99.98%، وزينب الخليفي بنسبة 99.96%، وحور الحربي بنسبة 99.94%، وشيخة الشمري بنسبة 99.93%، ونور العجيل بنسبة 99.91 %، وجنى العريان وماريا خاجة ويوسف الرشدان بنسبة 99.90 % لكل منهم، وريان المرشد ولولوة الهندي بنسبة 99.88%.



وفي القسم الأدبي (كويتيون وجميع الجنسيات) فقد حصلت الطالبة نور شهاب الدين على المركز الاول بنسبة 99.96%، ونوف العصيمي ثانيا بنسبة 99.50 % ثم نور أحمد بنسبة 99.45% ثم لولوة الجويسري رابعا بنسبة 99.38 %، تلتها عزيزة النتيفي بنسبة 99.27%.



وفي التعليم الديني حقق المركزين الأول والثاني كل من أروى العتيبي بنسبة 99.43%، ومحمد الباقر مراد 99.09%.