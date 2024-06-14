منصور السلطان - عبدالله قنيص - عبدالكريم أحمد



قال النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع الشيخ فهد اليوسف إن صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد أمر بتجهيز طائرات لنقل جثامين المتوفين، مشيرا إلى أنه سيلتقي وزير الشؤون الخارجية الهندية كيرتي فاردان سينغ، الذي أبلغ وزارة الخارجية الكويتية برغبته في نقل الجثامين بالطائرة التي أقلته للكويت، مؤكدا أنه مع ذلك صدرت أوامر أميرية بتجهيز طائرات احتياط، مضيفا ان سمو الأمير أمر بصرف مبلغ مالي لكل أسرة من أسر ضحايا «حريق المنقف».



وذكر اليوسف خلال حملة تفتيشية ترأسها بحضور وزيرة الأشغال العامة ووزيرة البلدية د.نورة المشعان، وبمشاركة جهات معنية، أنه «تم تحديد هوية 48 جثة وهي 45 من الجنسية الهندية و3 من الجنسية الفلبينية، وجار العمل على تحديد هوية الجثة الأخيرة».



من جهة أخرى، ذكرت النيابة العامة على منصة «اكس»، أنها أمرت بحبس مواطن ومقيمين احتياطيا لاتهامهم بالقتل الخطأ والإصابة الخطأ نتيجة الإهمال في إجراءات الأمن والسلامة للوقاية من الحريق الذي اندلع بعمارة المنقف، مضيفة انه جار استكمال إجراءات التحقيق.



وعلى صعيد ذي صلة، أعلنت قوة الإطفاء العام، أن فرق التحقيق التابعة لإدارة تحقيقات الحوادث بينت أن منطقة بداية اندلاع الحريق كانت غرفة الحارس بالدور الأرضي، حيث جاءت نتائج التحقيق بأن سبب الحريق هو تماس كهربائي.









