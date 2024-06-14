أعلنت وكالة بريطانية للأمن البحري أن النيران اشتعلت في سفينة تجارية بعد تعرضها لهجوم قبالة سواحل اليمن، في أحدث هجوم للمتمردين الحوثيين.



وقالت وكالة «يو كاي أم تي أو» التي تديرها البحرية البريطانية، إن السفينة أصيبت «بمقذوفين مجهولين، ما أدى إلى نشوب حريق على متنها».



ووفقا لشركة «أمبري» الأمنية، أصيبت السفينة بصاروخ في خليج عدن، جنوب اليمن.



وقالت «أمبري»: «ننصح سفن الشحن التجارية بالبقاء بعيدا تماما من السفينة المتضررة ووقف تحركات طاقمها»، مضيفة أن «السفينة تتوافق مع مواصفات الأهداف (المعلن عنها) من قبل الحوثيين».



وفي هجوم منفصل، أوردت وكالة «يو كاي أم تي أو» أن انفجارا وقع قرب سفينة تجارية في البحر الأحمر، على بعد حوالى 80 ميلا بحريا شمال غرب ميناء الحديدة اليمني الذي يسيطر عليه الحوثيون، من دون تسجيل أضرار او إصابات.



يأتي ذلك في سياق من الهجمات المتكررة التي ينفذها المتمردون الحوثيون منذ نوفمبر الماضي على سفن تجارية في البحر الأحمر وخليج عدن.