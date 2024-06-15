بشرى شعبان



اجتمع رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين بوزارة الشؤون الاجتماعية يحيى الدوسري وعدد من أعضاء مجلس الإدارة مع وكيل الوزارة بالإنابة د.خالد العجمي في اللجنة المشتركة للمطالب العمالية.



وقام رئيس وأعضاء مجلس الإدارة في بداية اللقاء بتقديم التهنئة والتبريكات بمناسبة تكليفه وكيلا للوزارة، ثم جرى اجتماع اللجنة وقدمت النقابة طلبات تتضمن عدة مطالب لموظفي الوزارة، منها متابعة مطلب إدارة الرعاية الأسرية والخاص بصرف مكافأة مالية لهم تعويضا عن بدل النوبة الذي تم وقفه عنهم علما بأنهم يقومون بالبحث الميداني على حالات مختلفة سواء داخل الإدارة أو من خلال الزيارات المنزلية معرضين أنفسهم لمخاطر عدة، علما بأنهم يتعاملون مع حالات مرضية وسريرية وحالات خاصة، إلى جانب تقديم كتاب لإدارة المسنين لمن يعملون بالخدمة المتنقلة للمسنين في وحدة صباح الأحمد السكنية، حيث تم تقديم كتب من النقابة سابقا حول نفس الموضوع ولم يتم صرف بدل «مناطق نائية» لهم حيث يقومون بزيارة المسنين بعدة مناطق بعيدة منها «الخيران والوفرة».



وطلبت النقابة متابعة الطلب المقدم لإدارة الخدمات العامه بصرف بدل تنقل وبدل موقع، حيث يعمل مجموعة من المهندسين والفنيين في هذه الإدارة من خلال التنقل بسياراتهم الخاصة ويكشفون على المواقع في غير أوقات العمل الرسمية لهم ويجب مساواتهم بالعاملين في الوزارات الأخرى الذين يصرف لهم هذا البدل، ووعد د.العجمي بمتابعة هذه المطالب مع قياديي الوزارة والتواصل مع ديوان الخدمة المدنية.