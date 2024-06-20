عاطف رمضان



أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية قيامها بتوزيع الدفعة الثانية من N5 في القسائم الحكومية بمشروع جنوب مدينة سعد العبدالله، والتي تشتمل على 317 قسيمة بمساحة 400م2 للمخصص لهم حتى تاريخ 11 يوليو 2006، وذلك وفقا للمواعيد التالية:



توزيع البطاقات يومي الخميس والأحد 20 و23 يونيو 2024 وتوزيع بطاقات الاحتياط يوم الاثنين 24 يونيو 2024 وإجراء عملية القرعة يوم الأربعاء 26 يونيو 2024.



وأضافت «السكنية» ان المواطنين الذين خصصت لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع والمدرجة أسماؤهم ضمن التصريح عليهم الحضور إلى مبنى المؤسسة في منطقة جنوب السرة الساعة التاسعة صباحا في المواعيد المبينة، مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص، وذلك لتسلم بطاقة القرعة خلال أوقات الدوام الرسمي.



ولفتت الى أن من يتخلف عن تسلم بطاقة القرعة الخاصة به خلال الأيام المحددة، ستقوم المؤسسة باستبعاد اسمه وإدخال الأسماء التي تليه في التخصيص.



وأشارت إلى ان المواطنين الذين خصصت لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع ولم ترد أسماؤهم عليهم الحضور إلى مبنى المؤسسة بالمسرح في تمام الساعة التاسعة صباح الاثنين 24 الجاري مصطحبين معهم قرار التخصيص والبطاقة المدنية للدخول ضمن الاحتياط.



وبينت أن الراغبين في التأجيل على دفعة قادمة ممن وردت أولويتهم في كشوف القرعة بإمكانهم التأجيل عبر تطبيق «سهل» الحكومي أو مراجعة مبنى المؤسسة - إدارة التخصيص للحالات غير النمطية، ليتسنى للإدارة المختصة اتخاذ الإجراء اللازم في مده أقصاها 24 الجاري حتى الساعة 12 ظهرا، ولن يقبل أي تأجيل بعد هذا التاريخ.



وفيما يلي أسماء المواطنين:



٭ فواز خالد منير المطيري



٭ جارالله سالم راشد عيسى المري



٭ فهد سعد صغير الدوسري



٭ مناع حسن مناع العجمي



٭ سعد فالح فهد العجمي



٭ عمر هاشم عبدالله غلوم



٭ عبدالعزيز محمد حماد العجمي



٭ فهاد فيصل رسمان مبارك



٭ سالم حمد مبارك اشقير



٭ سليمان منصور سليمان الصالح



٭ عبدالله إسماعيل ذياب عبدالكريم



٭ حمد سالم ثويني الدوسري



٭ عبدالعزيز يوسف محمد اليتامى



٭ خالد عيد مصلح الرشيدي



٭ سعد محمد مناحي العجمي



٭ محمد فهاد مناحي العجمي



٭ طلال حسين علي العنزي



٭ قيس خليل محمد الكندري



٭ حمود صالح عبدالرحمن الهاجري



٭ محمد مدعث سعد العجمي



٭ نواف عقاب جفين الدويش



٭ عبد الله جاسر علي المطيري



٭ فراج سالم خليفة المطيري



٭ يوسف مسلم عبدالله القديحي



٭ ناصر ابراهيم غلوم



٭ مصعب عدنان ياسين القناعي



٭ محمد سليم موسى العتيبي



٭ علي عبدالرحيم عبداللطيف عبدالرسول



٭ حمد عبدالله جار الله العجمي



٭ نايف عبيد مسعود المطيري



٭ عبدالله هلال ناصر السبيعي



٭ حمد هادي حسن العجمي



٭ عبدالله مرزوق حمود الرومي



٭ عزيز محمد زيد المسيلم



٭ عبيد منور فريح مناور



٭ حمد مسلم عبدالله الرشيدي



٭ حسين فهاد حسين العجمي



٭ عبدالله ناصر عماش الشلاحي



٭ علي جابر فاضل المري



٭ عبدالله علي جابر المري



٭ محمد حسن محمد امين



٭ سعود عوض سعود الحربي



٭ احمد مسلم عبدالله الرشيدي



٭ فلاح سعود سعد الحويلة



٭ مشعل خميس سالم العازمي



٭ عيسى حمد محمد الحربي



٭ فهد جاسم محمد السنافي



٭ فهد غالب حسين الكندري



٭ فهد فالح علي الجفين



٭ خالد صقر مناور الرشيدي



٭ بندر حسن حمود سليم العتيبي



٭ احمد حبيب حسين العبدوه



٭ لافي سند زيد المطيري



٭ رفاع مناور بقان العنزي



٭ خالد هادي خالد



٭ مشعل لافي خلف العتيبي



٭ هادي محمد برغش القحطاني



٭ سالم ابراهيم سالم العميري



٭ عجيل نادر نفل العجمي



٭ فيصل محمد محسن العنزي



٭ فلاح حمود صنح العازمي



٭ مشعل عبداللطيف محمد فهد المطيري



٭ يوسف حسن محمد امين



٭ عبدالرحمن غالب حسين الكندري



٭ سلطان فاضل محمد جابر



٭ احمد مطلق مزيد المرشاد



٭ براك صنت عايض الرشيدي



٭ محمد ابراهيم خنيفر الرشيدي



٭ مطلق عبدالهادي محمد دهش



٭ هاشم احمد سيد مندني رجب



٭ فواز ناصر عماش الشلاحي



٭ فهد محمد فالح الدوسري



٭ ناصر محمد سالم العجمي



٭ عبيد مقعد عبدالله العتيبي



٭ مجتبي محمد سيد عباس المهري



٭ مصطفى توفيق احمد الثاقب



٭ فهد بدر ناصر المقهوي



٭ عبدالعزيز حميدان مرزوق الدلح



٭ يوسف كامل رجا الرشيدي



٭ احمد عبدالعزيز حمود باش



٭ ماجد مطلق رجا العازمي



٭ إبراهيم عبدالله ناصر البحيري العازمي



٭ نواف مطلق رجا العازمي



٭ خالد هاشل سعود الهويشل



٭ سعد عواد محمد غانم



٭ ربيع جابر عبدالله العرقان



٭ مشعل ابراهيم عبدالوهاب المعليى



٭ حسن صالح حسن الوزان



٭ اسامة راشد محمد علي



٭ بدر ناصر هندي العازمي



٭ مساعد فهد محمد العجمي



٭ خالد ضيدان محمد المطيري



٭ عثمان مسعد سعد الرشيدي



٭ سالم محمد سالم العجمي



٭ عايض حجي مجبل الرشيدي



٭ نايف بداي نور العبدلي



٭ علي ماطر هجاج العازمي



٭ فهاد شافي ضميد العجمي



٭ نايف سعود عبيد المطيري



٭ سعد حامد سعد المطيري



٭ ناصر محمد مناحي العصيمي



٭ سعود مبارك فلاح العازمي



٭ ناصر محمد صويان العجمي



٭ خالد كميهان خالد الطشة



٭ احمد محمد مبارك العازمي



٭ عبدالله ارديني زعيل المطيري



٭ مساعد فالح هرماس العازمي



٭ علي محمد ضيدان السبيعي



٭ هاني نهير عتيق العازمي



٭ جاسم يوسف جاسم التويتان



٭ قتيبة محمد علي الشايجي



٭ احمد محمد قمدان العجمي



٭ عبدالرحمن عبداللطيف سعود النهام



٭ طلال عايد سالم



٭ يعقوب يوسف سويد السويد



٭ مرزوق رحيم عبدالهادي العنزي



٭ رمزي باسم محمد قطينة



٭ جاسم غازي سعود العازمي



٭ مساعد بطاح دغيم المطيري



٭ عبدالله جازي عبدالله الحربي



٭ عبدالله حمد نافع نافل



٭ خالد محمود ناصر الناصر



٭ سلمان لافي مطر العنزي



٭ مبارك مشبب جلال السهلي



٭ أنور مسلط غازي المطيري



٭ عبدالعزيز محمد ضيف الله البرجس



٭ عبدالله سليمان عبدالله المطيري



٭ يوسف سالم نافع الرشيدي



٭ فاضل محمد طامي الهاجري



٭ نابف خالد عيسى الرجيب



٭ محمد حمد صالح الدرويش



٭ عبدالوهاب حسين محمد مندني عباس



٭ عايض هجاج مطلق الرشيدي



٭ سامي جاسم عباس حيدر



٭ خالد نهار بجاد المطيري



٭ رشيد فالح مهنا الرشيدي



٭ سعيد فلاح فالح حجيلان



٭ فيصل علوش مفرج المطيري



٭ احمد علي محمد علي العازمي



٭ نايف محمد علوش العازمي



٭ سند شداد سندي الرشيدي



٭ علي حسين احمد بوعباس



٭ عبدالله خالد ميرزا امين



٭ فيصل عبدالعزيز العنزي



٭ حسين ضويحي حسين الدوسري



٭ فهد صالح فهد العثمان



٭ علي محمد راشد العجمي



٭ مشعل سعد هلال العتيبي



٭ يعقوب عبدالامير يعقوب صادق محمد



٭ براك مبارك براك العازمي



٭ علي ابراهيم علي العامري



٭ ناصر احمد نصار عزران



٭ خالد شداد بريك العازمي ووالدته



٭ ناصر حربي فريح المطيري



٭ خالد فلاح بدهان المطيري



٭ بدر عبدالله حبلان العازمي



٭ منصور محمد يحيى اليحيى



٭ حمد راشد محمد المري



٭ محمد خليل احمد الكندري



٭ حامد حسن احمد يوسف



٭ فالح محمد عبدالله البلوشي



٭ علي مرزوق مبارك العازمي



٭ ثامر عبدالله ناصر الرشيدي



٭ عبدالله مبارك عواجة الرشيدي



٭ فهد مبارك فهد العازمي



٭ جراح فلاح شجاع الحربي



٭ بدر علي محسن علي



٭ تركي كريدي صياح المتلقم العجمي



٭ خالد محمد راشد الحيمر



٭ خالد علي محمد العجمي



٭ احمد عباس هبر الشمري



٭ ابراهيم مبارك ابراهيم العبودي



٭ فهد مصحب شنيف الظفيري



٭ عبدالله خميس محمد العجمي



٭ سعد عبدالله رباح المطيري



٭ يعقوب حبيب محمد الجريدان



٭ نواف فهد سعود الثويني



٭ محمد ملبس عمير الشمري



٭ غزاي بجاد عبدالمنعم العتيبي



٭ حمد ناصر سعيد الفيلكاوي



٭ عبدالله حسين علي العبيدلي



٭ طلال عبدالله فلاح العازمي



٭ مهدي علي عبدالله حيدر



٭ طلال عيد سعيد العازمي



٭ نواف ليلي محمد المطيري



٭ احمد عبدالملك علي الكليب



٭ مشاري حمود سالم العازمي



٭ شاهر ضاحي شاهر العنزي



٭ علي فواز طخاخ العنزي



٭ ابراهيم عبدالله ابراهيم الفيلكاوي



٭ بدر عبدالعظيم تقي الصفار



٭ مسعد بندر طعيمس مسفر المطيري



٭ محمد بديوي شريدة البذالي



٭ محمد عايد سالم العورين



٭ مبارك عبدالله مبارك الردعان



٭ نايف مريزيق شري الرشيدي



٭ عبدالرزاق فؤاد عبدالرزاق قدومي



٭ فهد رجعان سيف العازمي



٭ تركي ماطر جزا العصيمي



٭ احمد عبد الكريم محمد المطوع



٭ جاسم مسير تركي الخالدي



٭ منصور عبدالله حماد العازمي



٭ عثمان عبدالعزيز عبدالرحيم عبدالله



٭ صقر عبدالمحسن صقر السجاري



٭ سعود بتال محمد العجمي



٭ مبارك جديع مبارك الرشيدي



٭ احمد غانم احمد الكندري



٭ نواف خنيفس عبدالله ابوشيبة



٭ سويس محمد نادر العجمي



٭ حمد محمد جدوع مرشد النملان



٭ صالح حسين الشيخ الهندي ووالدته



٭ سعد حميدي حامد العازمي



٭ حمد جالي عبدالله الرشيدي



٭ محمود علي محمود العماني



٭ عبدالهادي محمد عيسى حيدر



٭ يوسف عبدالله رميضي الهرير العازمي



٭ محمد ابراهيم علي ابراهيم



٭ خالد ملفي الصليبي الميموني



٭ حمد محمد عباس منصوري



٭ خالد رفاعي معيض العازمي



٭ نواف الهيلم جحيش زومان



٭ سعد حمود محسن حجيلان العازمي



٭ عبدالعزيز عبدالرزاق محمد الفهد



٭ عواد راضي سعد العازمي



٭ علي عواد صبر الشمري



٭ موسى حمود عبيد الشمري



٭ عايد هادي محمد العازمي



٭ فايز حسين خلف المطيري



٭ سالم نزهان علي العازمي



٭ فهد عبدالحي خشمان العازمي



٭ عبدالله سعد محمد الهاجري



٭ مشاري علي شهاب العطوان



٭ مبارك فهيد عروان العجمي



٭ محمد مساعد بداح الدوسري



٭ عايض علي مهدي العجمي



٭ يوسف خالد منيف بن جدعان



٭ فهيد منصور فهاد العجمي



٭ مانع محمد هادي المري



٭ حمود فالح حمود الصواغ



٭ عبدالله عبدالرسول حجي حسن



٭ عبدالله خلف عبدالله السبت



٭ حمد فهد دعسان مرزوق المطيري



٭ ناصر احمد عبدالرزاق عبدالله



٭ مشعل حمود مطلق الرشيدي



٭ عيسى عايد سبيل العازمي



٭ حبيب عبدالله مجبل العازمي



٭ بدر مستور مصلح المطيري



٭ غانم ماطر بردي العازمي



٭ احمد عبدالله سعود الدوسري



٭ فهد كحيل مجول العتيبي



٭ عادل محمد عدس النمران



٭ خالد راشد طينان العميري



٭ جاسم محمد عبدالصمد دشتي



٭ مشعل ضبعان سيف العازمي



٭ عبدالله عيسى عبدالله احمد



٭ مطلق فالح سعد الرشيدي



٭ راشد فلاح عيد الغريب



٭ عبدالله صالح مصلح الرشيدي



٭ خالد فلاح نجر المطيري



٭ احمد عيد محمد الرشيدي



٭ مبارك عبدالرحمن مبارك القعود



٭ احمد علي ابراهيم الحافظ



٭ حماد مفلح فهيد الحماد العازمي



٭ طامي راشد صويان الهاجري



٭ محمد باسم محمد الرباح



٭ عبدالاله عباس حمد الرشيدي



٭ نواف نايف غلاب العازمي



٭ سالم دغش محمد العجمي



٭ علي بدر علي العتيبي



٭ نهار علوش نهار العجمي



٭ فهد سعود سعد المطيري



٭ بدر عبدالكريم بدر الشبلي



٭ سلطان جزا شجاع العتيبي



٭ عبدالله عواد صالح العازمي



٭ حسين علي حسين محمد



٭ فايز قبلان رديني العازمي



٭ فيصل حسن علي الصيرفي



٭ حمد عبداللطيف احمد الفارسي



٭ احمد عبدالكريم دويك الفضلي



٭ انس محمد فيحان العتيبي



٭ سعد جمعة بدر العنزي



٭ حمود مجعد جبهان العتيبي



٭ نهار غنيم مطلق الرشيدي



٭ حسين عبدالله محمد الحربي



٭ عبدالعزيز حمدان خلف النادي



٭ خالد احمد محمد الحجي



٭ علي احمد علي السيد عبدالحسين



٭ حسين علي حسين العميري



٭ فلاح ناصر مبارك العازمي



٭ ثامر خالد خلف العنزي



٭ صالح مرزوق حمود الهيلع



٭ محمد عبدالله منشد الهندال



٭ بركة شداد سندي الرشيدي



٭ احمد فاضل حميد العطار



٭ سلطان بداح راشد العجمي



٭ ناصر بدر شاكر الشطي



٭ ماجد عبدالله ناصر العقيلي



٭ علي محمد علي دشتي



٭ بدر نايف بطيحان المطيري



٭ محمد مذكر حمدان المطيري



٭ مساعد محمد غانم الرشود



٭ بدر ناصر صالح ابومرزوق



٭ نواف عبيد فاضل العجمي



٭ احمد عابر غثا العازمي



٭ سعد حميدان عجيرم العازمي



٭ يعقوب يوسف يعقوب يوسف بن جبل



٭ ناصر سعد امثيب المطيرات



٭ محمد مناور رفاعي العازمي



٭ محمد فاضل احمد الصراف



٭ ناصر نايف مطلق العتيبي



٭ عبدالعزيز عدنان حمد العدواني



٭ عبدالله جمال جاسم السبت



٭ احمد مونس محسن المطيري



٭ بدر شباط محسن العفاسي المطيري



٭ يعقوب احمد يعقوب عبدالله



٭ عبدالعزيز ابراهيم عبدالرحمن الحساوي



٭ نواف هجاج دليم العتيبي.