

يشهد دور المجموعات في كأس أوروبا 2024 لكرة القدم أقوى مبارياته على الورق اليوم في غلزنكيرشن، عندما تلتقي إيطاليا حاملة اللقب مع إسبانيا للمرة الخامسة تواليا في البطولة القارية، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الخامسة.



يسعى المنتخبان إلى البناء على انتصارهما في الجولة الأولى، بعدما قلبت إيطاليا تخلفها أمام ألبانيا إلى فوز 2-1، وفازت إسبانيا على كرواتيا بثلاثية نظيفة.



وسيضمن الفائز بالمباراة التأهل إلى ثمن النهائي، في حال انتهت المواجهة الثانية في هذه المجموعة بين كرواتيا وألبانيا بالتعادل.



وتغلبت إيطاليا على إسبانيا في النسختين الأخيرتين، 2-0 في ثمن نهائي عام 2016، ثم بركلات الترجيح في نصف نهائي النسخة الاخيرة التي اقيمت صيف عام 2021، لكن إسبانيا تغلبت على إيطاليا برباعية نظيفة في نهائي نسخة عام 2012 بعد أن تعادلا 1-1 في دور المجموعات، كما التقيا في ربع نهائي 2008، عندما فازت إسبانيا بركلات الترجيح.



واعتبر مدرب إسبانيا لويس دي لا فوينتي أن فريقه قدم مباراة مثالية أمام كرواتيا بقوله «فريقي متعطش للانتصارات والأمر يتعلق بلاعبي الخبرة والشبان على حد سواء، أريد الإشادة بطموح هذه المجموعة غير المتناهي».



أما نظيره الإيطالي لوتشانو سباليتي فقال: «أتوقع مباراة مختلفة تماما عن اللقاء الأول ضد ألبانيا».



وتابع «لا أوافق البعض بأن المهم هو النتيجة، كلا، المهم أن تقدم كرة قدم جميلة أيضا، لأنك إذا لم تفعل فإن المنتخبات القوية ستتغلب عليك».



وتوجت إسبانيا باللقب ثلاث مرات، كان آخرها عام 2012 وهي تتساوى في الرقم القياسي مع ألمانيا. وفي 40 مواجهة بين الطرفين فازت إسبانيا 13 مرة مقابل 11 فوزا لإيطاليا.