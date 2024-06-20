

خطفت ألبانيا نقطة مهمة أبقت بها على آمالها في بلوغ الدور ثمن النهائي بعدما صدمت كرواتيا بتعادل متأخر 2-2 أمس عقد تأهلها في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية من كأس أوروبا.



وكانت كرواتيا في طريقها إلى تحقيق فوز صعب بعدما قلبت في دقيقتين عبر أندري كراماريتش (74) والبديل كلاوس غياسولا (76 خطأ في مرمى منتخب بلاده)، تأخرها بهدف كاظم لاتشي (11)، قبل أن يتمكن غياسولا نفسه من إدراك التعادل المتأخر (90+5).



وحقق المنتخبان نقطتهما الأولى مع تفوق ألبانيا بفارق الأهداف، وذلك قبل مواجهة القمة بين إسبانيا وإيطاليا حاملة اللقب اليوم.



وتراجعت آمال كرواتيا ثالثة مونديال 2022، في تخطي الدور الأول للمرة الثالثة تواليا، والخامسة تواليا في البطولات الكبرى، قبل مواجهة صعبة مع حاملة اللقب ايطاليا الاثنين المقبل، فيما تلعب ألبانيا مع إسبانيا في اليوم ذاته. وكانت كرواتيا تعرضت لخسارة مذلة أمام إسبانيا 0-3، فيما سقطت ألبانيا أمام إيطاليا 1-2 في الجولة الأولى. وأضاع المنتخبان عددا كبيرا من الفرص على مدار الشوطين.



وسيطر الكروات على مجريات الشوط الثاني فيما اعتمد الألبان على الهجمات المرتدة.



وأجرى مدرب المنتخب الكرواتي زلاتكو داليتش تغييرا رئيسيا بإشراك إيفان بيريشيتش في مركز الظهير الأيسر بدلا من يوشكو غفارديول الذي عاد إلى قلب الدفاع.