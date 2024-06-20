إيقاف بعض المسؤولين بعد حريق المنقف ليس لأنهم مخطئون أو مقصّرون بل لجسامة الحدث

تفعيل المخالفات والتراخيص الإلكترونية وإقرار هيكل البلدية الجديد



بداح العنزي



اجتمع مدير عام البلدية م.سعود الدبوس مع جميع الكوادر الرقابية في المحافظات من مهندسين ومراقبين وفنيين ومفتشين في كل الإدارات الرقابية، وذلك في مبنى البلدية الرئيسي.



ووجه الدبوس في كلمته خلال اللقاء الموسع، إلى مواصلة العمل لتطوير جهاز البلدية في تفعيل المخالفات الإلكترونية والتراخيص الإلكترونية، مشيرا إلى أن البلدية مقيدة بقانونها، وحسب توجيهات وزيرة البلدية د.نورة المشعان سيتم تعديله، متحدثا عن أولوية تعديله إلى جانب إقرار هيكله الجديد لرفع أداء الجهاز التنفيذي.



وقال ان فاجعة حريق المنقف آلمتنا جميعا وبناء على التعليمات الصادرة من قبل وزيرة البلدية د.نورة المشعان تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بإيقاف بعض المسؤولين ليس لأنهم مخطئون أو مقصرون في أداء عملهم ولكن لجسامة حدث الحريق، مشددا على أن الشفافية تتطلب تشكيل لجنة تحقيق محايدة من خارج البلدية.



وأعرب عن فخره بالأداء البطولي لكوادر البلدية الرقابية في عملهم وما بذلوه من جهود مضاعفة تكاتفت فيها الجهود الكبير من الجميع سواء موظفون أو مفتشون أو فنيون أو مهندسون، مؤكدا أن الكل شارك بعمل جماعي لافت على مدى الأيام القليلة الماضية وكانوا خير سند ومعين وعلى قدر الثقة والمسؤولية الملقاة على عاتقهم لحماية الممتلكات والأرواح.



ونقل الدبوس لكل موظفات وموظفي البلدية في هذا اللقاء تحيات الوزيرة د.نورة المشعان وشكرها للجهود المباركة التي أظهروها وكانت محل تقدير وثناء، مؤكدا أن الثقة وسام على صدورنا مما يحملنا مسؤولية الاستمرار بالعطاء.



حضر اللقاء رؤساء قطاعات شؤون المحافظات ومديرو الأفرع ومديرو الإدارات المختصة في المحافظات والعاملون في الأجهزة الرقابية من كوادر وطنية، كل حسب اختصاصه، سواء بالسلامة أو النظافة أو تدقيق الخدمات أو التدقيق الهندسية بالإضافة إلى أقسام إزالة المخالفات.