

بيروت - بولين فاضل



تصدرت الفنانة ميريام فارس التريند بعد ساعات من طرح الشركة المالكة إحدى الألعاب الإلكترونية «ببجي» نسخة جديدة من اللعبة تتضمن شخصيتها مع أزياء حصرية مستوحاة من ملابسها وإكسسواراتها.



وأعلنت ميريام عن هذه الخطوة من خلال صفحتها على «انستغرام» بصور ومقاطع فيديو، وظهرت بشخصية اللعبة بفستان باللونين النيلي والذهبي التي عرفت فيها خلال غنائها أغنية كأس العالم 2022، وتضمن المقطع بعض المشاهد الموجودة في اللعبة وحركات الشخصية المختلفة بما يطلق عليه «مهرجان ميريام فارس».



وبعنوان «تعال والعب مع ميريام» روج حساب اللعبة على «إنستغرام» للتعاون الجديد مع ميريام، وكتب: «النجمة العالمية ميريام فارس تصل إلى PUBG MOBILE!». وتظهر الفنانة في الفيديو على شكل محاربة، وتأتي الشخصية مع زيين مختلفين مستوحيين من إطلالات سابقة لها وبأسلوب يتماشى مع خياراتها في عالم الموضة.