

محمد الجلاهمة



قال مصدر أمني إن الرقابة الدقيقة التي تتم في مطار الكويت ترصد كل التصرفات والسلوكيات غير القانونية بدءا من ظهور علامات الارتباك على بعض المترددين على هذا المرفق ومن ثم يتم توقيفهم والتحقيق معهم وإخضاع أمتعتهم للتفتيش الدقيق سواء لدى المغادرة أو السفر، مؤكدا أن كل أرجاء المطار مغطاة بنظام رقابي متقدم وكاميرات فائقة الدقة.



وكشف مصدر عن حادثة غريبة تمثلت في رصد وافد اعتاد التردد على مطار الكويت الدولي وتوقيف مغادرين إلى موطنه ويلح عليهم بإعطائهم هواتف ذكية، حيث رصد الوافد لأكثر من 10 مرات وهو يصدر عنه هذا التصرف، وعليه تم توقيفه وبمواجهته بالتصرفات التي تصدر عنه واطلاعه على توثيق لتلك التصرفات، قال إنه يتربح من هذا العمل.



وقال المصدر إن الوافد تم إبعاده عن البلاد وإدراج اسمه على قوائم غير المصرح لهم بدخول البلاد.