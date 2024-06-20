تضم مؤسسة «مايغرتفول» Migrateful الخيرية في لندن لاجئين ومهاجرين يقدمون دروسا في الطبخ لعامة الناس، مما يتيح لكثر التعرف على ثقافات الدول التي أتوا منها.

ومن بين هؤلاء اللاجئة السورية في المملكة المتحدة فاتن التي ينكب تلاميذها في مطبخ الجمعية في لندن على إعداد الوصفات العائلية، كالتبولة وشاورما الدجاج و«شيخ المحشي» (الباذنجان المحشو باللحم المفروم).

ويتولى كل فريق يضم اثنين من المشاركين طهو أحد الأطباق الستة الموجودة في قائمة اليوم، بمساعدة ناجي وسانوبار، المدربين أعضاء الجمعية اللذين يقدمان النصائح وأحيانا يساعدان في الطبخ.

وفي مناخ قرقعة الطناجر والسكاكين وأدوات المطبخ، وطقطقة الخضر في الزيت المغلي، وعلى أنغام موسيقى شرقية في الخلفية، ينكب هؤلاء الشباب اللندنيون لمدة ثلاث ساعات على إعداد الأطباق، وفي نهاية الحصة التدريبية، يتشارك الجميع ثمرة عملهم.

ويقول ناجي لوكالة فرانس برس «عندما يطبخ الأشخاص معا ويتشاركون الطعام، ينشأ رابط بينهم، ويتعلم المرء من الأشخاص الذين يأكل معهم، عن ثقافتهم وحياتهم».