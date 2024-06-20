حذرت السلطات الأميركية من أن موجة حر بدأت تضرب شمال شرق الولايات المتحدة، لافتة إلى أن درجات الحرارة قد تسجل أرقاما غير مسبوقة في الأيام المقبلة، في حين تجتاح حرائق غرب البلاد.



وقالت هيئة الأرصاد الجوية الأميركية «ستحل موجة حر وتستمر فوق منطقة البحيرات الكبرى ووادي أوهايو وفي الشمال الشرقي في الأيام المقبلة»، واعتبارا من يومي أمس «من الممكن تسجيل العديد من الأرقام القياسية».



ونبهت هيئة الأرصاد الجوية الأميركية من أن المدة «الملحوظة بشكل خاص» والسماء الصافية ودرجات الحرارة المرتفعة المتوقعة أثناء الليل - بحد أدنى نحو 23 درجة مئوية - تجعل هذه الحلقة المناخية أكثر خطورة بكثير من الـ 35 درجة مئوية المتوقعة.



ولم تشهد شيكاغو مثل موجة الحر هذه في وقت مبكر من الموسم منذ العام 1933، حسبما أكد كبير علماء المناخ في إيلينوي على منصة «اكس».



وفي الإطار، أرغم حريقا غابات مستعران في نيو مكسيكو أكثر من 7000 شخص على الفرار من منطقة جبلية في الولاية الواقعة بجنوب غرب الولايات المتحدة.



اندلع الحريقان الإثنين الماضي في منطقة ريفية على مسافة 90 دقيقة بالسيارة عن الحدود مع المكسيك. وطوق الحريقان بلدة رويدوسو حيث سارعت السلطات إلى إجلاء الأهالي.



وقالت الحاكمة ميشيل لوجان غريشام على منصة إكس «أحض بقوة أهالي رويدوسو والمناطق المحيطة على الحفاظ على الهدوء والتقيد بالتعليمات الرسمية للمساعدة في تقليل المخاطر».



وأتى الحريقان على قرابة 80 كيلومترا مربعا وألحقا أضرارا بأكثر من 500 مبنى، بحسب أجهزة الإطفاء في نيو مكسيكو.