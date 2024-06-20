

هادي العنزي



غادر صباح أمس الأول وفد منتخبنا الوطني للمبارزة للمعاقين إلى العاصمة المصرية القاهرة للدخول في معسكر تدريبي يمتد حتى 1 يوليو المقبل، تحضيرا للمشاركة في بطولة العالم للمبارزة، التي تقام في العاصمة البولندية وارسو خلال الفترة من 2 حتى 8 يوليو المقبل.



ويشارك في البطولة 155 لاعبا ولاعبة من 45 دولة في أسلحة الفلوريه، والايبيه، والسابر. وسيشارك لاعبو ولاعبات «مبارزة المعاقين» في منافسات فردي الرجال، وفردي السيدات، وفرق الرجال.



ويضم وفد «أزرق المعاقين» سعد العجمي رئيسا، والإداريين سعد الهاجري، وباسمة الهايف، والمدرب خالد الصراف، و6 لاعبين، هم: سليمان التميمي، وخلود المطيري، وعايشة مطر، وفهد البستكي، وفهد الأنصاري، وسالم صالح.



من جانبه، ذكر سعد العجمي أن معسكر القاهرة سيشهد تدريبات مكثفة للاعبين، وصولا إلى أفضل جاهزية ممكنة. وقال:«منتخب الكويت للمبارزة سيحرص على تقديم أفضل المستويات في البطولة العالمية التي ستشهد مشاركة أفضل اللاعبين المصنفين في العالم بالأسلحة الثلاثة، ونأمل أن يصل الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني خالد الصراف إلى أفضل جاهزية فنية وبدنية للاعبين قبل وقت كاف من انطلاق البطولة»، مشيدا بدعم الهيئة العامة للرياضة، وحرصها على مشاركة «مبارزة المعاقين» في أهم وأفضل بطولات العالم للعبة.