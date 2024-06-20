تستضيف الكويت الحدث الأبرز في القارة الآسيوية لرياضة المبارزة عندما تقام بطولة آسيا للمبارزة للرجال والسيدات تحت رعاية وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وشؤون الأسرة والطفولة ووزيرة الدولة لشؤون الشباب د.أمثال الحويلة السبت المقبل وتستمر حتى 27 الجاري على صالة رقم 4 في أرض المعارض الدولية بمنطقة مشرف.



وكشف أمين سر اتحاد المبارزة ومدير عام البطولة حمد العوضي أن البطولة يشارك فيها 320 رياضيا ورياضية يمثلون 36 دولة آسيوية، مبينا أنه سيشارك فيها أبطال العالم من كوريا الجنوبية واليابان والصين وهونغ كونغ وكازاخستان بالإضافة إلى باقي الدول الآسيوية، وذلك لما لها من أهمية كبيرة في اكتساب النقاط لتحسين التصنيف الدولي لكل لاعب ولاعبة كما تعتبر مرحلة إعداد قوية قبل اولمبياد باريس.



ووجه العوضي الدعوة لجميع وسائل الإعلام لحضور المؤتمر الصحافي الذي سيعقد في السادسة مساء اليوم في قاعة فيلكا بفندق راديسون بلو للاطلاع على تفاصيل وشروط وتعليمات البطولة.



وأكد العوضي أنه سيصاحب المؤتمر الإعلان عن الشعار الجديد للاتحاد الكويتي للمبارزة، كما سيقام حفل عشاء على شرف الحضور بمناسبة مرور 50 عاما على تأسيس الاتحاد الكويتي للمبارزة بحضور شخصيات رياضية عالمية في لعبة المبارزة.



وأوضح أن منتخبنا الوطني أقام معسكرا تدريبيا في ايطاليا استعداد للبطولة، وسيشارك في البطولة بعدد 24 لاعبا ولاعبة، وبمشاركة البطل يوسف الشملان الذي تأهل مؤخرا إلى أولمبياد باريس 2024، مضيفا أن هناك حظوظا كبيرة في الصعود إلى منصة التتويج في البطولة الآسيوية.