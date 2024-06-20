يبدأ منتخب الأرجنتين حملة الدفاع عن لقب كأس أميركا الجنوبية لكرة القدم «كوبا أميركا»، حينما يواجه نظيره الكندي فجر غدا الجمعة بتوقيت الكويت في افتتاح النسخة الـ 48 للمسابقة القارية، التي تستضيفها الولايات المتحدة حتى 14 يوليو المقبل.



ويستضيف ملعب «مرسيدس بينز» بولاية أتالانتا المباراة، التي تقام ضمن المجموعة الأولى، التي تضم أيضا بيرو وتشيلي.



وتعتبر هذه المباراة الرسمية الأولى بين المنتخبين، بعدما سبق أن التقيا في مايو 2010، حينما حققت الأرجنتين تحت قيادة أسطورتها ومديرها الفني الراحل دييغو مارادونا، فوزا كبيرا 5-0 وديا على نظيره الكندي.



ويرغب منتخب الأرجنتين في تحقيق فوز كبير، يبعث من خلاله برسالة إلى منافسيه عن سعيه الأكيد للمنافسة على اللقب، الذي يتقاسم الرقم القياسي كأكثر المنتخبات فوزا به مع منتخب أوروغواي، برصيد 15 لقبا لكل منهما.



ومن المرجح أن تشهد القائمة الأساسية لمنتخب الأرجنتين مشاركة المخضرم آنخيل دي ماريا، صاحب هدف التتويج بلقب كوبا أميركا الماضية، لقيادة هجوم الفريق مع الأسطورة ليونيل ميسي، كما تتم المفاضلة بين جوليان ألفاريز ولاوتارو مارتينيز لاختيار أحدهما في مركز المهاجم الصريح.



من جانبه، يستعد المنتخب الكندي لتسجيل ظهوره الأول في كوبا أميركا بعد اجتيازه عقبة منتخب ترينداد وتوباغو في الملحق المؤهل للبطولة بالتصفيات، ليصبح أحد 6 منتخبات من اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم (كونكاكاف) مشاركة في كوبا أميركا 2024، التي تتنافس عليها أيضا المنتخبات العشرة المنتمية إلى اتحاد أميركا الجنوبية للعبة (كونميبول).



ويعد ألفونسو ديفيز، لاعب بايرن ميونيخ الألماني، أحد الأسماء البارزة في منتخب كندا، وسيرتدي ستيفن أوستاكيو، لاعب بورتو البرتغالي، شارة القيادة، ومن المتوقع أن يصطف في منتصف الملعب إلى جانب إسماعيل كوني، لاعب واتفورد الإنجليزي، بينما يشكل جوناثان ديفيد، هداف فريق ليل الفرنسي، العنصر الهجومي الأبرز في صفوف الفريق، لاسيما بعدما سجل 26 هدفا في 48 مباراة دولية خاضها حتى الآن.