أطلق بيت التمويل الكويتي «بيتك» حملة تنظيف شواطئ الجزر والشعب المرجانية في بحر الكويت بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي المركز العلمي أحد مراكز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، ضمن برنامج شهر البيئة الذي يأتي هذا العام تحت عنوان «معا نستعيد كوكبنا».



ويأتي اهتمام «بيتك» بمثل هذه الفعاليات والمبادرات ضمن مسؤوليته الاجتماعية وريادته في مجال الاستدامة، وكذلك ضمن إطار مبادرة Keep It Green التي تعتبر مظلة لتنفيذ العديد من المبادرات والبرامج والمشاريع المعنية بحماية البيئية والمحافظة عليها.



وستشهد الشراكة مع المركز العلمي تنظيم العديد من المبادرات والفعاليات والأنشطة التي من شأنها ان تسهم في نشر التوعية العلمية والمحافظة على البيئة بمختلف الوسائل، لاسيما في شهر يونيو الحالي الذي يشهد اليوم العالمي للبيئة.



ويواصل «بيتك» دوره في دعم جهود المحافظة على البيئة والاستدامة والمساهمة المجتمعية من خلال ابرام الشراكات ودعم المبادرات والبرامج المعنية بالمحافظة على بيئة الكويت ونشر التوعية البيئية بشكل عام.



ويشمل برنامج (معا نستعيد كوكبنا) بالتعاون مع المركز العلمي، العديد من الفعاليات والأنشطة التفاعلية مثل حملة تنظيف البحر وشواطئ جزر الكويت إضافة إلى سلسلة من الدورات وورش العمل. كما يقدم «بيتك» محتوى مرئيا توعويا عبر حساباته في وسائل التواصل الاجتماعي بهدف دعم الزراعة والتشجير، كما يتضمن البرنامج فعاليات لكل أفراد الأسرة مع تمييز عملاء «بيتك» بخصم خاص على تذاكر دخول المركز العلمي خلال شهر يونيو 2024.