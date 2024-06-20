التركي: «الوطني» يعمل دائماً على ترسيخ دوره الريادي تجاه الالتزام بمسؤولياته تجاه القضايا البيئية



يحرص بنك الكويت الوطني باستمرار على دعم كل المبادرات التي تسهم في تعزيز مفاهيم الاستدامة والحفاظ على البيئة، وفي هذا الإطار يواصل «الوطني» دعمه ورعايته لفريق الغوص الكويتي لتعزيز جهوده الهادفة إلى حماية وتأهيل البيئة البحرية والجزر وشعابها المرجانية ورفع المخلفات الضارة منها للمحافظة على مكونات البيئة البحرية الأساسية. واستمرارا لهذه الجهود، تمكن فريق الغوص الكويتي من انتشال قارب غارق في نقعة الفحيحيل، حيث تمثل مثل هذه القوارب خطرا على البيئة والكائنات البحرية لما تحتويه على وقود وزيوت، إضافة إلى أنها تعرقل حركة الملاحة البحرية.



وبهذه المناسبة، قال المدير التنفيذي ورئيس قسم العلاقات العامة وإدارة الفعاليات طلال التركي: «نعمل في بنك الكويت الوطني دائما على ترسيخ دورنا الريادي كأفضل المؤسسات المالية التي تلتزم بمسؤوليتها تجاه المجتمع بإطلاق العديد من البرامج والمبادرات والمشاريع في عدة مجالات وعلى رأسها القضايا البيئية». وأضاف التركي: «جميع الحملات التوعوية التي تبث من خلال صفحات البنك في مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك صفحات فريق الغوص الكويتي، تهدف إلى زيادة الوعي بأهمية البيئة والحفاظ عليها، كما تبرز الجهود التي يقوم بها فريق الغوص بتأهيل وحماية البيئة البحرية وتشجيع العمل التطوعي على خدمة البيئة البحرية من خلال إعداد كوادر وطنية ومتخصصة بالعمليات البحرية وصيانة المرابط المرجانية». وأكد التركي أن الشراكة مع فريق الغوص تأتي انسجاما مع إستراتيجية البنك في اتباع أفضل ممارسات الحوكمة البيئية، وذلك ضمن مجموعة من المبادرات أطلقها الوطني وتهدف إلى تعزيز جهود الاستدامة وتعميق الثقافة البيئية، وخلق حالة من الوعي والاهتمام بالمحافظة على بيئة نظيفة خالية من الملوثات.



وقام فريق الغوص الكويتي منذ بداية العام بتنفيذ 33 عملية بوزن 56 طنا لإنقاذ البيئة البحرية ورفع الضرر عنها والمحافظة عليها بمشاركة 800 متطوع، كما قام برفع 28 طنا من المخلفات الضارة من خلال 18 عملية على السواحل والمرافئ والجزر بالتعاون مع الجهات الحكومية، ورفع 7 أطنان من شباك الصيد المهملة وانتشال 3 قوارب وقطعة بحرية بوزن 21 طنا، إضافة إلى تنظيم العديد من الورش والمحاضرات التوعوية التي شارك فيها 300 شخص لزيادة الوعي حول أهمية البيئة البحرية وطرق الحفاظ عليها.



جدير بالذكر أن بنك الكويت الوطني يولي أهمية كبيرة لقضايا البيئة والمناخ وينظم حملات توعوية عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة به بهدف زيادة الوعي بأهمية البيئة والحفاظ عليها، كما أن رعايته لفريق الغوص الكويتي أسهمت بشكل واضح في حماية وإعادة تأهيل عالم الأحياء المائية في الكويت من خلال مجموعة من الأنشطة، بما في ذلك حماية الشعاب المرجانية، وتنظيف الشواطئ، وإنشاء مستعمرات للأسماك، بالإضافة إلى رفع السفن والقوارب الغارقة.