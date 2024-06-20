حثت شركات صناعة السيارات الصينية بكين على الرد على قرار بروكسل فرض قيود على صادرات السيارات الكهربائية الصينية من خلال زيادة الرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية المستوردة التي تعمل بالبنزين.



جاء ذلك في اجتماع حضرته أيضا شركات السيارات الأوروبية بحسب صحيفة غلوبل تايمز الحكومية التي أضافت أن الشركات تدعو الى زيادة الرسوم من 15% حاليا إلى 25%.



وكانت المفوضية الأوروبية أعلنت في الـ12 من الشهر الجاري فرض رسوم تتجاوز 38% على الواردات الصينية من السيارات الكهربائية اعتبارا من يوليو بهدف مواجهة الدعم الذي تلقاه الصناعة الصينية.



يأتي ذلك بعد رفع التعريفات الجمركية أيضا في الولايات المتحدة السيارات الصينية في مايو الماضي.