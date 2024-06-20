كشف استطلاع للرأي قامت به شركة آراء للبحوث والاستشارات في الكويت عن أن 44% من الكويتيين والمقيمين العرب في الكويت عازمون على السفر خلال الأشهر الـ 3 المقبلة، مقابل 49% قرروا عدم السفر، و7% لم يحسموا أمرهم بعد، وكشف الاستطلاع الذي نظم خلال الفترة بين 26 و30 مايو 2024 على عينة مؤلفة من 500 مواطن ومقيم عن ان نسبة العازمين على السفر تعلو لدى المقيمين (49% منهم) عما هي عليه لدى الكويتيين (39% منهم) في دلالة على رغبة المقيمين بزيارة بلدانهم في أشهر الإجازة.



واللافت في النتائج أن الذين تفوق أعمارهم الـ 55 سنة هم الفئة العمرية التي اتخذت قرار السفر على الأكثر مقارنة بغيرها من الفئات العمرية، إذ سيسافر 55% منهم، مقابل 43% ممن تراوحت أعمارهم بين 35 و55 سنة، و41% ممن أعمارهم بين 18 و34 سنة.



وبالنظر إلى شرائح الدخل، اتخذ قرار السفر على الأكثر لدى الشريحة التي تجاوز دخلها 2850 دينارا (58% منهم) وبارتفاع 10 نقاط على الأقل عن باقي شرائح الدخل الأدنى كافة.



ومن النتائج أيضا أن 76% من العازمين على السفر يخططون لسفرة واحدة خلال الأشهر الـ 3 المقبلة، في حين أن 19% لن يكتفوا بسفرة واحدة هذا الصيف إذ ذكر 12% أنهم يخططون لسفرتين، و7% أنهم يخططون لـ 3 سفرات أو أكثر، والملاحظ أن أكثر من ينوي القيام بثلاث سفرات أو أكثر هم الذين تراوحت أعمارهم بين 18 و34 سنة (12% منهم)، مقارنة بـ 7% لمن تزيد أعمارهم على 55 سنة، و3% لمن هم بين 35 و55 سنة.



المسافرون الكويتيون



كشف الاستطلاع عن ان 39% من الكويتيين قرروا السفر هذا الصيف، و52% لن يسافروا، بينما 8% لم يحسموا أمرهم بعد، و27% من الكويتيين الذين قرروا السفر لم يختاروا بعد البلدان التي سيقصدونها، أما الذين حددوا وجهة سفرهم (68% من المسافرين)، فأتت خياراتهم كالتالي:



٭ تركيا حلت في المركز الأول (23%)، أما المركز الثاني فتقاسمته 3 دول، بريطانيا ومصر والإمارات العربية (13% لكل منها).



٭ باقي الدول الأوروبية شكلت مجتمعة وجهة سفر لـ 37% من الكويتيين، في طليعتها إسبانيا (9%) ثم فرنسا (6%) فألمانيا (4%).



٭ باقي الدول الخليجية شكلت مجتمعة وجهة سفر لـ 21% من الكويتيين، في طليعتها السعودية (9%)، ثم قطر (6%) فالبحرين 4%.



٭ دول جنوب شرق آسيا والشرق الأقصى شكلت وجهة سفر لـ 7% من الكويتيين: أبرزها تايلند (4%).



المقيمون العرب



كشف الاستطلاع عن ان 49% من المقيمين قرروا السفر هذا الصيف، و44% لن يسافروا، بينما 6% لم يحسموا أمرهم بعد، و5% من المقيمين الذين قرروا السفر لم يحددوا بعد البلدان التي سيقصدونها، أما الذين حددوا وجهة سفرهم (92% من المسافرين)، فطغت على خياراتهم زيارة بلدناهم، وأتت النتائج كالتالي:



٭ مصر هي الوجهة الأعظم (71%). يليها الأردن وسورية اللذان تقاسما المركز الثاني (6% لكل منهما)، وحلت السعودية بعدهما (5%).



٭ تركيا شكلت وجهة السفر لـ 4% من المقيمين العرب، في حين توزعت النسبة الباقية (8%) على دول أوروبية وآسيوية متفرقة.



ميزانية للسفر



أظهرت النتائج أن 50% من العازمين على السفر لا يحددون ميزانية لسفرتهم (45% من الكويتيين - 54% من المقيمين)، بينما ذكر 43% أنهم يحددون ميزانية للسفر (50% من الكويتيين - 37% من المقيمين). أما الباقون فلا يستطيعون الإجابة عن السؤال أو تمنعوا عنها.



سهولة القيام بالحجوزات على الإنترنت ووجود تطبيقات ومواقع كثيرة مفيدة، جعلت غالبية العازمين على السفر (83%) يقومون بترتيبات السفر بأنفسهم، بينما لم تتجاوز نسبة الذين يستعينون بوكالات السفر 11%.



أسباب التردد أو عدم السفر



49 % من العينة لن يسافروا خلال الأشهر الـ 3 المقبلة، و7% ما زالوا مترددين في هذا الخصوص. وتأتي الأوضاع الاقتصادية في طليعة الأسباب المانعة أو غير المشجعة على السفر (45% من الذين لن يسافروا - 35% من المترددين).



الأسباب الأخرى لعدم السفر هذا الصيف أتت كالتالي: غير مولع بالسفر (19%)، الأوضاع المهنية (16%)، تم أخذ الإجازة قبل الصيف (7%)، الأوضاع العائلية (4%)، وفي آخر القائمة تساوت كل من الأوضاع النفسية مع الأوضاع الدراسية بنسبة 3% لكل منهما. أما الأسباب الأخرى الباعثة على التردد في اتخاذ قرار السفر أتت كالتالي، لا يوجد سبب محدد (29%)، الأوضاع العائلية (12%)، ثم آخرا الأوضاع النفسية التي تساوت بالأوضاع المهنية (6% لكل منهما).