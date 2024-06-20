الهاشمي: حجاج بيت الله يتوافدون إلى البلاد عائدين من الديار المقدسة في 75 رحلة على مدى 3 أيام

حجاج لـ «الأنباء»: شكراً من القلب لبعثة الحج الكويتية وللسلطات السعودية على التسهيلات المقدمة

دامت الكويت والسعودية ديار أمن وأمان وعز وفخر .. وكلمتنا للمملكة «بيض الله وجوهكم»



دارين العلي ـ آلاء خليفة - عبدالله الراكان ـ عبدالكريم العبدالله



بالورود والعطور و«اليباب» استقبل مطار الكويت الدولي أمس حجاج بيت الله الحرام العائدين على متن 25 رحلة حج على مختلف الخطوط الجوية من اصل 75 رحلة حج مجدولة.



وقال مدير إدارة العمليات في الإدارة العامة للطيران المدني منصور الهاشمي ان مطار الكويت استقبل أولى رحلات الحج في مبنى الركاب T1 وكانت طائرة سعودية على متنها 392 راكبا ومن ثم طائرة من طيران ناس السعودي على متنها 200 راكب، وايضا طائرة للخطوط الجوية الكويتية في مبنى ركاب T4 وأيضا طائرة طيران الجزيرة، موضحا ان كل الرحلات قدمت لها كامل التسهيلات من ممرات خاصة وأيضاء من الإخوة في وزارة الداخلية حيث تم تخصيص موظفين لتسهيل حركة حجاج بيت الله الحرام، مشيرا إلى ان كل الإجراءات تمت على حسب الخطة التي وضعتها الإدارة العامة للطيران المدني في تشغيل وعودة حجاج بيت الله الحرام.



وأشار الهاشمي في تصريح صحافي إلى وجود 25 رحلة مجدولة في اليوم الأول (أمس)، واجمالي الرحلات سيكون 75 رحلة على على متنها 8400 راكب تقريبا على مدى 3 ايام متتالية، موضحا انه لا يوجد اي تأخير في الرحلات وجميع الرحلات في موعدها المحدد وعلى حسب حركة الطيران وبالتعاون مع المعنيين في المملكة العربية السعودية وايضا على حسب اجراءات المغادرة والدخول، مؤكدا ان إجراءات الوصول لا تستغرق دقائق معدودة.



وكانت لـ «الأنباء» لقاءات مع عدد من الحجاج العائدين الذين تم استقبالهم باليباب والورود، حيث أشاد الحاج د.عبدالله العازمي بدور الحكومة السعودية والبعثة الكويتية في تسهيل تأدية المناسك على أكمل وجه.



ولفت إلى الدور الكبير الذي بذلته بعثة الحج الكويتية وتعاون جهات الدولة المختلفة، حيث جعلت البعثة من رحلة الحج اكثر يسرا وسهولة.



من جهته، قال الحاج فلاح العازمي ان جميع الامور تميزت بالتنظيم الكبير وان جميع الحملات التزمت بما عليها، ما ساهم في تسهيل حركة الحجاج في تأدية المناسك.



وأشاد بأعضاء البعثة الكويتية وبجميع الجهود التي يقوم بها الجميع.



بدوره، قال الحاج مشاري الشمري ان العيد يكتمل بالعودة، مشيدا بحسن الاستقبال من قبل موظفي المطار وذوي الحجيج ممن يحتفلون على طريقتهم الخاصة بعودة أحبائهم من الديار المقدسة.



وقال إن الكويت أظهرت من خلال رعايتها لحجاجها في المملكة العربية السعودية انها «عمار يا كويت»، حيث اثبتت الريادة في التنسيق والعمل الجماعي، مشيدا باللجنة الطبية التي عملت على مدار الساعة للسهر على راحة الحجاج، مؤكدا ان وجود اي خطأ - في حال وجد - فهو حتما غير مقصود.



من جهتها، الحاجة نورية الحشاش أشادت بالسهولة التي اتسمت بها تأدية مناسك الحج، شاكرة البعثة الكويتية والحكومة السعودية على كل الإجراءات التي تم اتخاذها للتسهيل على الحجاج.



بدوره، قال الحاج عدنان البذالي ان البعثة الكويتية قامت بكل ما هو مطلوب منها، كما ان جميع الإجراءات كانت ميسرة من قبل السلطات السعودية.



بدورها، قالت الحاجة ام سعد ان مناسك الحج تمت تأديتها بسهولة ويسر، شاكرة المولى على إتمامها والعودة إلى البلاد.



أما الحاجة أم مبارك فقالت إن رحلة الحاج هذا العام كانت «امية بالمية» سواء من قبل البعثة الكويتية او السلطات السعودية مشيدا بحسن الاستقبال في مطار الكويت الدولي.



بدوره، قال الحاج محمد حمود المطيري إنه من فضل الله كانت كل الأمور سهلة وميسرة على الحجاج هذا العام، «وقد أدينا المناسك بسهولة كبيرة والشكر للمملكة العربية السعودية على التنظيم والشكر موصول لبعثة الحج الكويتية على ما قدمته من جهود لخدمة حجاج الكويت حيث كانوا متواجدين مع الحملات في جميع المناسك.



من جهته، وصف الحاج راشد العازمي التنظيم بالممتاز والإجراءات كانت سهلة ولم نلاحظ اي تقصير من الحكومة السعودية وكذلك بعثة الحج الكويتية لم يقصروا بشيء في خدمة الحجاج.



وقل «لا يسعنا الا ان نتقدم بالشكر للمملكة العربية السعودية والتنظيم ممتاز وكل شيء تم تسهيله لحجاج بيت الله، وكلمة حق تقال، القائمون على مطار الكويت قدموا لنا جميع التسهيلات».



إلى ذلك، قال الحاج حسين حيدر ان اجراءات الحج كانت ممتازة جدا وتم تسهيل جميع الخدمات لأداء الحجاج لمناسكهم ولم نر اي سلبيات او ملاحظات على المناسك او حملات الحج الكويتية، حيث تيسرت أمور الحج، وكانت زيارة المناسك سلسة، وندعو الله ان يعز جميع الدول الإسلامية على ما تقدمه لخدمة الإسلام والمسلمين.



بدوره، قال الحاج نواف الحشاش ان الحج هذا العام «سهالات» واجراءات ميسرة، والحملات الكويتية قامت بواجبها على أكمل وجه لخدمة ضيوف الرحمن، ونسأل الله ان يتقبل منا حجنا، فقد شهدنا تنظيما رائعا للحج في جميع المناسك وكان التنقل بين المناسك ميسرا مما خفف علينا اعباء الحج ونشكر جميع القائمين على اداء مناسك الحج.



من جهته، قال الحاج علي العنزي «نشكر حكومة المملكة العربية السعودية على هذا التنظيم لموسم الحج حيث كانت المناسك منظمة تنظيما كبيرا لتسهيل اجراءات الحج، ولمسنا رحابة صدر وترحيبا كبيرا من القائمين على عملية التنظيم فيما كان دور حملات الحج الكويتية والبعثة الكويتية مميزا فقد قدموا ما في وسعهم لراحة الحجاج، كما لا يفوتنا ان نتقدم بالشكر الى حكومة الكويت على ما قدموه من تسهيلات اثناء العودة حيث تمت اجراءات الدخول بسرعة كبيرة جدا».



من جهته، أشاد الحاج علي الفضلي، بجهود حملات الحج الكويتية وبعثة الحج الكويتية التي لم تدخر جهدا في التسهيل على حجاج بيت الله الحرام.



واستكمل قائلا: الله يعز المملكة العربية السعودية التي قدمت كل التسهيلات لجميع حجاج بيت الله الحرام وهذا ليس بغريب على السعودية وأهلها الكرام «بيض الله وجوههم». كما شكر الفضلي جميع المسؤولين بمطار الكويت الدولي وعلى رأسهم رجال الداخلية الذين استقبلوهم بالوجوه البشوشة التي تحمدت لهم على السلامة وسهلوا لهم كل الإجراءات لحين خروجهم من المطار.



من جانبه، قال الحاج أبوعبدالله، نشكر الله العزيز القدير الذي هيأ لنا الظروف لأداء مناسك الحج، وأسأل الله العلي القدير ان يغفر لكل من حج هذا العام ويتجاوز عنه وان تتباهى بنا الملائكة.



وتابع: ومن لا يشكرالناس



لا يشكر الله، كل الشكر والتقدير لبعثة الحج الكويتية وللمملكة العربية السعودية على كل التسهيلات المقدمة لجميع حجاج بيت الله الحرام.



وختم بالقول: كل الشكر والتقدير لكل شخص ساهم في إنجاح وتيسير الحج للمسلمين هذا العام، شكرا لدولتي العزيزة الكويت الذين هيأوا لنا كل الظروف التي ساهمت في تيسير الحج.



حج ميسّر وجهود السلطات السعودية سهّلت أداء المناسك



بسعادة وراحة نفسية، قال الحاج سالم عبدالرحمن: صراحة فإن الكلمات عاجزة عن وصف شعوري بعد عودتي من المملكة العربية السعودية بعد أداء مناسك الحج هذا العام.



وقال ان الحج كان ميسرا جدا العام الحالي، موجها جزيل الشكر والتقدير لدولة الكويت الحبيبة وجهود بعثة الحج الكويتية، وأيضا الشكر موصول للسلطات السعودية التي بذلت جهودا حثيثة في سبيل التخفيف عن الحجاج، وبرغم ارتفاع حرارة الجو والازدحام الا انه لم يواجه أي صعوبات او مشاكل تذكر، داعيا لجميع المسلمين ان يكتب الله لهم أداء فريضة الحج في الأعوام القادمة وان يعز الله الإسلام والمسلمين في كل مكان.



كما أشاد بكل المسؤولين في مطار الكويت الدولي الذين سهلوا كل الإجراءات على الحجاج لحين خروجهم من المطار فلهم كل الشكر والتقدير. وانتقل الحديث إلى الحاج أبو بدر، الذي بدأ حديثه بحمد الله وشكره الذي من عليه بأداء مناسك الحج هذا العام، مثمنا دور بعثة الحج الكويتية وأيضا وجه الشكر والتقدير إلى السلطات السعودية التي قامت بجهود حيثية للتسهيل على الحجاج. وتابع قائلا: ونشكر مسؤولي مطار الكويت الدولي على كل الجهود التي يبذلونها لتسهيل إجراءات خروج الحجاج وهذا ليس بغريب على دولتنا الحبيبة الكويت.



من ناحيته، قال الحاج محمد العنزي: نحمد الله أمورنا كانت طيبة اثناء ادائنا لمناسك الحج هذا العام والمملكة العربية السعودية لم تقصر في تقديم كل التسهيلات لحجاج بيت الله الحرام والترتيبات كانت منظمة جدا من قبل بعثة الحج الكويتية «يعطيهم العافية فردا فردا» ولم يكن هناك أي تقصير.



وتابع العنزي قائلا: وندعو الله عز وجل لكل شخص بذل مجهودا في موسم الحج ان يمن عليه بالصحة والعافية ويجعل مجهوده في ميزان حسناته.



بدورها، قالت الحاجة أم محمد العنزي: الحمد والشكر لله عز وجل على ما من علينا به في إتمام أداء مناسك الحج هذا العام.



وأضافت: وأود ان اشكر المملكة العربية السعودية على ما قامت به من جهود عظيمة وهذا ليس بغريب على إخواننا في السعودية، كما ان الشكر موصول لبعثة الحج الكويتية والحملات الكويتية التي لم تدخر جهودها في خدمة حجاج بيت الله الحرام من الكويت فلهم كل الشكر والتقدير وعظيم الامتنان.



وذكرت انها لم تواجه أي صعوبات تذكر خلال أيام الحج بالرغم من ارتفاع درجات الحرارة والازدحام ولكنها كانت حجة ميسرة بفضل الله عز وجل.



فرحة عارمة بأداء الفريضة



قالت الحاجة أم ناصر: تغمرني فرحة عارمة بأداء فريضة الحج وبفضل الله لم نواجه أي صعوبات تذكر، وأود في الحقيقة ان أوجه جزيل الشكر والتقدير إلى بعثة الحج الكويتية والحملات الكويتية التي قامت بجهود عظيمة في سبيل التيسير على الحجاج ليقوموا بأداء فريضة الحج بكل راحة.



كما خصت ام ناصر بالشكر والتقدير إلى حكومة خادم الحرمين الشريفين التي قدمت كل التسهيلات كذلك لحجاج بيت الله الحرام القادمين من كل بقاع العالم، وهذا ليس بغريب على اهل المملكة الكرام.



من جانبه، قال الحاج عبدالعزيز المطيري: الحج هذا العام كان منظما للغاية ولم نواجه أي مشاكل من أي نوع، بالعكس كانت الرحلة منظمة وتمكنا من أداء جميع مناسك الحج، داعين الله عز وجل ان يتقبلها منا ومن جميع المسلمين ويكتبها لكل مسلم مشتاق لاداء الفريضة.



وقال المطيري: نشكر دولة الكويت ممثلة ببعثة الحج الكويتية على كل التسهيلات المقدمة للحجاج الكويتيين، كما نشكر المملكة العربية السعودية على كل الخدمات والجهود التي قامت بها لجميع حجاج بيت الله الحرام بما ساعدهم على اداء فريضة الحج.



وختاما، قال الحاج فواز الشمري أبو عبدالله: نحمد الله عز وجل على أداء فريضة الحج وندعو الله عز وجل ان يكتبها لجميع المسلمين.



وأشاد ابوعبدالله بالتسهيلات المقدمة من الحملات الكويتية وكذلك من السلطات السعودية ولم يكن هناك أي مشاكل فقد تم توفير كل سبل الراحة لجميع الحجاج.