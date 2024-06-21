

عين ليستر سيتي الصاعد حديثا للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الويلزي ستيف كوبر مدربا جديدا له في صفقة لمدة 3 أعوام.



وقال النادي في بيان: «يستطيع نادي ليستر سيتي لكرة القدم تأكيد تعيين ستيف كوبر مدربا جديدا للفريق الأول قبل انطلاق موسم الدوري الإنجليزي الممتاز 2024-2025. وافق ستيف، 44 عاما، على عقد مدته 3 سنوات».



ويملأ كوبر مدرب نوتنغهام فوريست السابق الفراغ الذي تركه الإيطالي إنتسو ماريسكا (44 عاما) الذي تعاقد مع تشلسي في وقت سابق.



وكان ماريسكا أعاد ليستر، بطل الدوري عام 2016، إلى النخبة بعد موسم واحد فقط في الدرجة الثانية (تشامبيونشيب).



وقال رئيس نادي ليستر آياوات سريفادانابرابا في بيان: «يسعدنا أن نرحب بستيف في ليستر سيتي». وتابع: «رؤيته للفريق، بما في ذلك قدرته على تطوير اللاعبين وتنفيذ أسلوب لعب ديناميكي، تتماشى إلى حد كبير مع تطلعاتنا للنادي».



ويتمتع كوبر بخبرة سابقة في الدوري حيث قاد نوتنغهام فوريست للصعود في عام 2022 قبل إقالته في ديسمبر 2023.



وقال الويلزي: «أنا متحمس وفخور بتعييني مديرا للفريق الأول لليستر سيتي». وتابع: «هذا ناد رائع له تاريخ غني وجماهير متحمسة».



وأردفك «أنا متحمس للعمل مع مثل هذا الفريق الموهوب وأتطلع إلى التحدي المتمثل في تحقيق طموحاتنا المشتركة في الدوري الإنجليزي الممتاز».